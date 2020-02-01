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    «Майнц» — «Бавария». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Бундеслиги 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Майнц» — «Бавария»
    Томас Мюллер
    В 20 туре немецкой Бундеслиги «Майнц» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на «Опель Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Майнц» — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Майнц»

    После 19 туров Бундеслиги команда из Майнца расположилась рядом с зоной борьбы за выживание. С 18 баллами в активе этот клуб занял 15 место.

    В трех из четырех последних матчей минувшего года «карнавальники» проиграли. Сперва подопечные Акима Байерлорцера уступили «Аугсбургу» (1:2), а затем они были разгромлены «Боруссией» Д (0:4).

    В 16 туре чемпионата Германии «Майнц» разнес «Вердер» (5:0), после чего 21 декабря он дома не справился с «Байером» (0:1).

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    2020 год коллектив Акима Байерлорцера также начал с двух поражений в немецком первенстве. В 18 и 19 турах «карнавальники» были слабее «Фрайбурга» (1:2) и «Боруссии» М (1:3).

    «Бавария»

    По завершении 19 туров чемпионата Германии мюнхенскому коллективу удалось приблизиться к первой строчке. Сейчас они с 39 баллами идут вторыми, отставая от «РБ Лейпцига» на 1 пункт.

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    • В трех последних играх Бундеслиги в минувшем году «Бавария» победила. В 15 туре красные разгромили дома «Вердер» (6:1).

    А во второй половине декабря команда Ханса-Дитера Флика одержала верх над «Фрайбургом» (3:1) и легко разобралась с «Вольфсбургом» (2:0).

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    Новый год «Бавария» также начала ярко. В 18 туре чемпионата гости поединка в Берлине разнесли «Герту» (4:0). Чуть позже в родных стенах мюнхенцы крупно переиграли «Шальке» (5:0).

    Прогноз

    На победу «Майнца» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 11,0, на ничью — 7,50, а на победу «Баварии» — 1,20.

    В поединке на «Опель Арене» гости не станут играть на полную силу. В 20 туре чемпионата команда Ханса-Дитера Флика постарается выступить в энергосберегающем режиме, поскольку впереди у нее более важные матчи. Наш прогноз — тотал меньше 4 за 1,80. 0

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