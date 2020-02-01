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    Как сыграют друг с другом две забивные команды?

    «Лестер» — «Челси». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Лестер» — «Челси»
    Фрэнк Лэмпард
    В 25 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 1 февраля. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Лестер» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Февраля 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 15:30 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.65
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    «Лестер»

    Клуб из Лестера на данный момент занимает третью позицию в таблице чемпионата Англии. За 24 тура команде удалось набрать 48 очков. Соперника из Лондона она опережает на 8 пунктов.

    В последнее время «Лестер» немного сдал, подопечные Брендана Роджерса начали чаще проигрывать. К примеру, после ничьей с «Астон Виллой» в Кубке лиги (1:1) синие дважды уступили в АПЛ.

    Это были поединки против «Саутгемптона» (1:2) и «Бернли» (1:2). Но в 24 туре Премьер-лиги «лисы» на «Кинг Пауэр» разгромили «Вест Хэм» (4:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Следующий матч «Лестер» провел в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Гол Ихеаначо на 4 минуте помог «сити» пройти «Брентфорд» (1:0). А во второй полуфинальной встрече с «Астон Виллой» в Кубке лиги синие проиграли (1:2).

    «Челси»

    Коллектив, который находится на юго-западе Лондона, имеет в своем активе 40 очков. После 24 туров Премьер-лиги команда заняла четвертое место в таблице АПЛ.

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    1 января «аристократы» не выявили победителя во встрече с «Брайтоном» (1:1), затем подопечные Фрэнка Лэмпарда одолели «Ноттингем Форест» в 1/32 финала Кубка Англии (2:0).

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    В АПЛ лондонцы взяли верх над «Бернли» (3:0), потерпели поражение от «Ньюкасла» (1:0) и сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2). А в следующем раунде Кубка Англии «Челси» прошел «Халл» (2:1).

    Прогноз

    Победа «Лестера» в игре 25 тура АПЛ оценивается в 2,55, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,65, а на победу «Челси» — 2,65.

    Матч между двумя результативными командами, любящими открытый футбол, будет зрелищным. Наш прогноз — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,63. 0

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    «Лестер» — «Челси». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 1 февраля 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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