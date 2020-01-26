«Транмер Роверс» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч 4-го раунда Кубка Англии 26 января 2020 года

В четвертом раунде Кубка Англии «Транмер Роверс» на своей арене примет «Манчестер Юнайтед». Игра, которая состоится 26 января, начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Транмер Роверс» — «Манчестер Юнайтед».

«Транмер Роверс»

Выступление в Кубке Англии ливерпульский клуб начал в ноябре 2019 года с 1-го раунда, справившись со второго раза с выступающим, как и они, в Лиге 1 (третьем дивизионе) клубом «Уиком».

Домашняя встреча завершилась со счетом 2:2, а в переигровке на выезде «Транмер» победил 2:1 (д.в). Примечательно, что между этими двумя матчами «Транмер» сыграл с «Уикомом» в матче Лиги 1, проиграв 0:2.

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Во втором раунде Кубка «Транмер» на своем поле разгромил в начале декабря «Чичестер» со счетом 5:1, а в третьем раунде, в начале января, сыграл на выезде вничью с командой АПЛ — «Уотфордом» (3:3), отыгравшись со счета 0:3.

Затем в рамках Лиги 1 «Транмер» на выезде сыграл вничью с «Саутэндом» (0:0) и проиграл дома «Ипсвичу» (1:2).

В переигровке матча с «Уотфордом» ливерпульцы победили дома со счетом 2:1. Сказалось ужасающее качество поля и то, что борющийся за выживание «Уотфорд» привез в Ливерпуль дубль.

В Лиге 1 «Транмер» после 25 туров идет в зоне вылета — на 21-м месте с 22 очками. Разница мячей 28-45. Лучший бомбардир Стефан Пэйн с 4 годами.

Из-за штормов и аномальных погодных условий поле, на котором играет «Транмер» едва ли не официально было признано одним из худших газонов в английском футболе. Руководство клуба даже написало объяснительную по этому поводу.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» начал выступление в Кубке Англии с 3-го раунда, на выезде сыграв вничью с «Вулверхэмптоном» — 0:0.

Затем подопечные Сульшера дома проиграли без шансов в манчестерском дерби с «Сити» (1:3), после чего отыгрались на «Норвиче», разгромив «канареек» на «Олд Траффорд» со счетом 4:0.

В переигровке с «волками» манкунианцы одержали непростую домашнюю победу со счетом 1:0, после чего проиграли в матчах АПЛ на выезде сначала «Ливерпулю» (0:2), а затем и «Бернли» (0:2).

Календарь и таблица АПЛ

После 24 туров АПЛ «МЮ» идет на 5-м месте с 34 очками, 14 голов забил Маркус Рэшфорд, который не сыграет из-за травмы, также как и Эрик Байи, Скотт Мактоминай, Маркос Рохо и Аксель Туанзебе.

Прогноз

На победу «Транмера» букмекеры дают коэффициент 7,75, на ничейный результат в основное время — 5,00, а на победу «МЮ» — 1,40.

Сульшер наверняка привезет на кубковый матч дублирующий состав. «Транмер» сильнее играет на своем поле, но вряд ли справится с манкунианцами.

Матч вряд ли будет результативным. ТМ 3,5 за 1,55 и «обе забьют — нет» за 1,90. 0