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    Все новости спорта

    Оторвется ли «Герта» от зоны вылета?

    «Вольфсбург» — «Герта». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч Бундеслиги 25 января 2020 года

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    Прогноз на «Вольфсбург» — «Герта»
    «Вольфсбург» не выигрывает пять матчей кряду
    В 19 туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» будет принимать «Герту». Игра пройдет на стадионе «Фольксваген Арена» 25 января. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Герта».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Вольфсбург»

    Сейчас коллектив из Вольфсбурга находится на 9 позиции в таблице чемпионата Германии с 24 очками в копилке. От зоны еврокубков команда пока отстает на семь баллов.

    Клуб не знает побед с конца декабря прошлого года. Последняя пока что виктория была одержана 18 декабря, когда была повержена «Боруссия» Менхенгладбах (2:1).

    В целом «Волки» не могут выиграть уже пять поединков кряду, с учетом товарищеских встреч. В двух предыдущих из них они и вовсе проиграли.

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    «Герта»

    В 18 турах в Бундеслиге коллектив из Берлина заработал 19 баллов. В турнирной таблице чемпионата команда занимает 14 позицию, а от зоны вылета ее отделяют четыре пункта.

    В первом матче под руководством Юргена Клинсмана «Герта» на своем поле потерпела поражение от «Боруссии» Д (1:2). А затем его подопечные разошлись миром с «Айнтрахтом» (2:2).

    В 15 туре немецкого первенства бело-голубые одержали верх над «Фрайбургом» (1:0), после чего берлинцы одолели «Байер» (1:0) и сыграли вничью с «Боруссией» М (0:0).

    В 2020 году «Герта», как и остальные, провела один матч в Бундеслиге. В нем коллектив потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, ничья — в 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0

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    «Вольфсбург» — «Герта». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч Бундеслиги 25 января 2020 года. Прогноз на «Вольфсбург» — «Герта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50
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