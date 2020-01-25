«Вольфсбург» — «Герта». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч Бундеслиги 25 января 2020 года

В 19 туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» будет принимать «Герту». Игра пройдет на стадионе «Фольксваген Арена» 25 января. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Герта».

«Вольфсбург»

Сейчас коллектив из Вольфсбурга находится на 9 позиции в таблице чемпионата Германии с 24 очками в копилке. От зоны еврокубков команда пока отстает на семь баллов.

Клуб не знает побед с конца декабря прошлого года. Последняя пока что виктория была одержана 18 декабря, когда была повержена «Боруссия» Менхенгладбах (2:1).

В целом «Волки» не могут выиграть уже пять поединков кряду, с учетом товарищеских встреч. В двух предыдущих из них они и вовсе проиграли.

«Герта»

В 18 турах в Бундеслиге коллектив из Берлина заработал 19 баллов. В турнирной таблице чемпионата команда занимает 14 позицию, а от зоны вылета ее отделяют четыре пункта.

В первом матче под руководством Юргена Клинсмана «Герта» на своем поле потерпела поражение от «Боруссии» Д (1:2). А затем его подопечные разошлись миром с «Айнтрахтом» (2:2).

В 15 туре немецкого первенства бело-голубые одержали верх над «Фрайбургом» (1:0), после чего берлинцы одолели «Байер» (1:0) и сыграли вничью с «Боруссией» М (0:0).

В 2020 году «Герта», как и остальные, провела один матч в Бундеслиге. В нем коллектив потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0