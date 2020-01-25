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    Продолжит ли «РБ Лейпциг» свой уверенный ход?

    «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 25 января 2020 года

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    Прогноз на «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»
    Тимо Вернер
    В 19 туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» встретится с «РБ Лейпцигом». Игра будет проходить на «Коммерцбанк-Арене» 25 января. Начало матча — в 17:30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.75
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    «Айнтрахт»

    Коллектив Ади Хюттера, проделавший колоссальный объем работы в минувшем футбольном году, вынужден был в очередной раз перестраиваться. Когда команду покидают такие лидеры, как Лука Йович, Анте Ребич и Себастьян Аллер, это не может не сказаться на выступлениях клуба в будущем.

    Нынешний розыгрыш Бундеслиги для «Айнтрахта» никак нельзя назвать простым. Сейчас «орлы» продолжают буксовать в середине турнирной таблицы, имея 21 балл на счету. Еврокубковая зона находится в недостижимых десяти пунктах, которые отыграть у «Байера», «Фрайбурга» или же «Хоффенхайма» не представляется реальным.

    К счастью для поклонников клуба из Франкфурта-на-Майне, их любимцам удалось пробиться в плей-офф Лиги Европы. Во многом это произошло благодаря выездной победе над «Арсеналом» в пятом туре группового этапа (2:1). К слову, если не считать поединок 18 января, упомянутая игра с «канонирами» была последней, где «Айнтрахту» удалось завоевать максимальное количество очков.

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    В других шести встречах в разных турнирах подопечные Хюттера заработали всего 1 балл. Черная полоса настигла «орлов» в 13 туре немецкого первенства. Тогда на «Опель Арене» гости, схлопотав удаление на 44 минуте, не удержали преимущество в гол в противостоянии с «Майнцем», имеющим одну из худших защитных линий чемпионата. Сама игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «карнавальников».

    Единственным из недавних матчей, когда «Айнтрахт» действительно добыл желаемый результат на характере, был поединок против «Герты». Уступая в два мяча, хозяева встречи на «Коммерцбанк-Арене» отквитали 1 гол, а затем вырвали ничью на 86 минуте (2:2).

    В следующих четырех встречах команда Ади Хюттера проиграла. При этом его коллектив блекло выглядел в атаке. В среднем «Айнтрахт» наносил лишь четыре удара в створ ворот соперников, что свидетельствует о проблемах «орлов» с реализацией. В Лиге Европы клуб из Франкфурта-на-Майне уступил «Витории» Гимарайнш (2:3), после чего он остался без очков в ходе трех туров Бундеслиги. В немецком первенстве «Айнтрахт» был слабее «Шальке» (0:1), «Кельна» (2:4) и «Падерборна» (1:2).

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    • Нахлынувшую серию неудач немного сгладила гостевая игра с «Хоффенхаймом» в рамках 18 тура. В первой официальной дуэли 2020 года «Айнтрахт» одержал верх над «деревенскими» (2:1). Трех ударов в створ ворот и 35% владения мячом хватило «орлам» для успешного выступления в Зинсхайме.

    «РБ Лейпциг»

    По итогам 18 туров Бундеслиги клуб из Лейпцига занимает первое место в таблице с 40 баллами на счету. Ближайшим преследователем «быков» является «Бавария», отстающая от лидеров чемпионата на 4 очка.

    При Юлиане Нагельсмане «РБ Лейпциг» стал забивать еще больше, чем это было при предыдущих тренерах. В последней встрече в рамках 18 тура немецкого первенства его коллектив, уступая к перерыву «Униону», сумел вернуться в игру и одолел гостей из Берлина со счетом 3:1. Благодаря этой победе команда, которую ведет за собой 32-летний специалист, стала второй в XXI веке, забившей 2 и больше голов в 13 матчах. Сам рекорд из 20 таких встреч принадлежит конкурентам из Мюнхена.

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    • На данном этапе сезона главная звезда в атаке «РБ Лейпцига» Тимо Вернер является лидером в гонке бомбардиров чемпионата с 20 голами и 6 результативными передачами. За трофей лучшего снайпера молодой форвард борется с Левандовски, у которого столько же забитых мячей, но лишь 2 ассиста. Поэтому в каждом матче Вернер выходит на поле с максимальной концентрацией, поскольку пропускать вперед других нападающих немец не намерен.

    Амбиции 23-летнего бомбардира идут на пользу всей команде. Последний раз «быки» оставались без набранных очков в любом из турниров еще в октябре прошлого года. Уступив в гостях «Фрайбургу» (1:2), «РБ Лейпциг» по сей день больше не позволяет себе таких оплошностей. Беспроигрышная серия подопечных Нагельсмана длится уже 13 поединков.

    При этом убедительные результаты коллектив демонстрирует на фоне слухов о продаже лидеров. Речь идет о возможном уходе того же Вернера, а полузащитник Диего Демме уже присоединился к «Наполи». Но постоянный шум вокруг звезд со стороны прессы не мешают команде уверенно идти к своей цели.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Рекордная результативная серия «быков» началась с двух разгромных побед над «Вольфсбургом» в Кубке Германии (6:1) и над «Майнцем» в Бундеслиге (8:0). После чего под каток из Лейпцига попали «Зенит» (2:0), «Герта» (4:2) и «Кельн» (4:1).

    Затем в Лиге чемпионов подопечные Юлиана Нагельсмана расписали мировую с «Бенфикой» (2:2), а также переиграли «Падерборн» (3:2) и «Хоффенхайм» (3:1) в домашнем первенстве. 10 декабря в очередной встрече на евроарене «быки» сыграли вничью с «Лионом» (2:2). Заработав 11 очков, «РБ Лейпциг» вышел в 1/8 с позиции лидеров Группы G.

    После поединка в ЛЧ эта команда одолела «Фортуну» (3:0), спаслась в битве с «Боруссией» Д (3:3), а также победила «Аугсбург» (3:1) и «Унион» (3:1).

    Прогноз

    На победу «Айнтрахта» в этой игре букмекеры дают коэффициент 4,00, на ничью — 4,20, а на победу «РБ Лейпцига» — 1,75.

    Первая встреча между этими командами в текущем сезоне состоялась 25 августа. Тогда во втором туре мячи Вернера и Поульсена принесли «РБ Лейпцигу» победу со счетом 2:1. За «орлов» голом на 89 минуте отметился Гонсалу Пасиенсия.

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    К матчу 19 тура чемпионата Германии оба клуба подходят с разными задачами. Хозяевам нужны очки, чтобы не приблизиться к зоне вылета, от которой их отделяют 4 пункта. А гости продолжают гонку за чемпионством.

    В семи очных поединках эти команды трижды сыграли вничью, трижды «быки» одержали победу, а клуб из Франкфурта-на-Майне выиграл лишь 1 раз. Учитывая состояние и мотивацию коллективов, грядущая встреча должна принести подопечным Нагельсмана 3 балла. Наш прогноз — победа «РБ Лейпцига» за 1,75. 0

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