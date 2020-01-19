«Ювентус» — «Парма». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2020 года

В 20 туре итальянской Серии А «Ювентус» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 19 января. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Парма».

«Ювентус»

За 19 матчей чемпионата Италии туринская команда завоевала 48 очков, благодаря чему она выбилась в лидеры таблицы, опередив «Интер» на 2 пункта.

В 15 туре Серии А «Ювентус» в Риме потерпел поражение от «Лацио» (1:3), после чего подопечные Маурицио Сарри выиграли в трех других встречах.

В Лиге чемпионов «зебры» победили «Байер» (2:0). Затем в итальянском первенстве туринцы одержали верх над «Удинезе» (3:1) и «Сампдорией» (2:1).

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22 декабря в битве за Суперкубок «Ювентус» уступил «Лацио» (1:3). А в январе черно-белые обыграли «Кальяри» (4:0), «Рому» (2:1) и «Удинезе» в 1/8 финала Кубка (4:0).

«Парма»

По завершении 19 туров Серии А коллектив из одноименного города занял 7 позицию в таблице. В ходе 19 поединков команде удалось набрать 28 очков.

В последних четырех встречах 2019 года «Парма» не проигрывала. В 1/16 финала Кубка Италии желто-синие разобрались с «Фрозиноне» (2:1).

После этого подопечные Роберто Д’Аверсы взяли верх над «Сампдорией» (1:0) и «Наполи» (2:1). 22 декабря «крестоносцы» разошлись миром с «Брешией» (1:1).

Январь для «Пармы» стартовал с разгрома от «Аталанты» (0:5). Чуть позже желто-синие победили «Лечче» в чемпионате (2:0), а также потерпели поражение от «Ромы» в Кубке страны (0:2).

Прогноз

В грядущей встрече букмекеры дают коэффициент на победу «Ювентус» 1,23, ничья оценивается в 6,70, а победа «Пармы» — в 14,0.

В гостях «крестоносцы» предпочтут играть от обороны, а «зебры» не будут настаивать на крупной победе. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,68. 0