«Брайтон» — «Челси». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2020 года

В первый день 2020 года в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем стадионе «Амекс» примет «Челси». Начало игры запланировано на 15:30 по мск. Прогноз на «Брайтон» — «Челси».

«Брайтон»

Накануне «Брайтон» переиграл на своей арене «Борнмут» со счетом 2:0. Этой викторией «чайки» прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где они дважды проиграли и дважды сыграли вничью.

Сперва в этом отрезке «сине-белые» расписали мировые с «Вулверхэмптоном» (2:2) дома и с «Кристал Пэлас» (1:1) в гостях, после чего они поочередно уступили 0:1 на своей территории «Шеффилд Юнайтед» и 1:2 в Лондоне «Тоттенхэму».

В турнирной таблице чемпионата Англии «Брайтон» идет на 14 месте, имея в своем активе 23 очка после 20 туров. От зоны вылета команда оторвалась на пять баллов.

В десяти домашних поединках «чайки» одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и трижды проиграли, разница забитых и пропущенных — 14:11.

«Челси»

«Челси» в последнее время выступает нестабильно, чередуя победные результаты с поражениями.

Еще в середине декабря «синие» уступили в родных пенатах 0:1 «Борнмуту», потом одолели 2:0 «Тоттенхэм» в его логове, после чего были повержены дома 0:2 «Саутгемптоном», а накануне по-волевому переиграли в гостях «Арсенал» — 2:1.

После 20 туров «аристократы» с 35 очками находятся на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ. От третьей строки они отстают на шесть пунктов, а пятую опережают — на четыре балла.

Все прогнозы на АПЛ

Вне родных стен в текущем розыгрыше Премьер-лиги «Челси» играет бескомпромиссно, добыв семь побед при трех поражениях, разница мячей — 24:18.

В первом круге «Челси» на «Стамфорд Бридж» обыграл «Брайтон» со счетом 2:0, в прошлом сезоне «синие» победили дважды — 3:0 и 2:1.

Прогноз на «Брайтон» — «Челси»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Челси» — 2.05, победа «Брайтона» — 3.85, ничья — 3.80.

«Челси» играет нестабильно, но зачастую очень результативно. Прогнозируем, что и этот поединок будет «верховым». 0