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    «Брайтон» — «Челси»: будет «верховой» матч?

    «Брайтон» — «Челси». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2020 года

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    Прогноз на «Брайтон» — «Челси»
    Тэмми Абрахам
    В первый день 2020 года в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем стадионе «Амекс» примет «Челси». Начало игры запланировано на 15:30 по мск. Прогноз на «Брайтон» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.95
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    «Брайтон»

    Накануне «Брайтон» переиграл на своей арене «Борнмут» со счетом 2:0. Этой викторией «чайки» прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где они дважды проиграли и дважды сыграли вничью.

    Сперва в этом отрезке «сине-белые» расписали мировые с «Вулверхэмптоном» (2:2) дома и с «Кристал Пэлас» (1:1) в гостях, после чего они поочередно уступили 0:1 на своей территории «Шеффилд Юнайтед» и 1:2 в Лондоне «Тоттенхэму».

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Брайтон» идет на 14 месте, имея в своем активе 23 очка после 20 туров. От зоны вылета команда оторвалась на пять баллов.

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    • В десяти домашних поединках «чайки» одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и трижды проиграли, разница забитых и пропущенных — 14:11.

    «Челси»

    «Челси» в последнее время выступает нестабильно, чередуя победные результаты с поражениями.

    Еще в середине декабря «синие» уступили в родных пенатах 0:1 «Борнмуту», потом одолели 2:0 «Тоттенхэм» в его логове, после чего были повержены дома 0:2 «Саутгемптоном», а накануне по-волевому переиграли в гостях «Арсенал» — 2:1.

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    После 20 туров «аристократы» с 35 очками находятся на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ. От третьей строки они отстают на шесть пунктов, а пятую опережают — на четыре балла.

    Все прогнозы на АПЛ

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Премьер-лиги «Челси» играет бескомпромиссно, добыв семь побед при трех поражениях, разница мячей — 24:18.

    В первом круге «Челси» на «Стамфорд Бридж» обыграл «Брайтон» со счетом 2:0, в прошлом сезоне «синие» победили дважды — 3:0 и 2:1.

    Прогноз на «Брайтон» — «Челси»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Челси» — 2.05, победа «Брайтона» — 3.85, ничья — 3.80.

    «Челси» играет нестабильно, но зачастую очень результативно. Прогнозируем, что и этот поединок будет «верховым». 0

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    «Брайтон» — «Челси». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2020 года. Прогноз на «Брайтон» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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