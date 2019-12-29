«Фулхэм» — «Сток Сити». Прогноз (к. 3.9) и ставки на матч Чемпионшипа 29 декабря 2019 года

В воскресенье, 29 декабря, «Фулхэм» будет принимать на своем поле «Сток Сити» в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа. Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Сток Сити».

«Фулхэм»

По итогам 24 туров Чемпионшипа «Фулхэм» занимает пятую строчку. В его активе 39 очков, что в девяти баллах от проходной второй позиции.

Команда по разнице мячей опережает «Престон» и по ней же — отстает от «Брентфорда» и «Шеффилд Уэнсдей». Поэтому в первую очередь ей нужно думать, как удержаться в зоне в плей-офф.

До позапрошлого тура, когда завершилась неудачная серия, клуб потерпел три поражения кряду. Тогда «Дачники» победили «Лидс» (2:1), после чего сыграли вничью 3:3 с «Лутоном».

«Сток Сити»

«Сток Сити» перед 25 игровым днем первого дивизиона разместился на 21 месте в таблице, имея на своем счету 21 балл. От зоны вылета команда оторвалась по разнице мячей.

В предыдущих семи поединках «Гончары» одержали только две победы. Эти виктория имели место в домашних матчах против «Лутона» (3:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (3:2).

Самое главное, что в этой серии коллектив потерпел четыре поражения при одной ничьей. Две победы кряду у клуба не было с 23 ноября

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,2, а ничья — в 3,3.

Рекомендуем ставить на то, что «Фулхэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,9. 0