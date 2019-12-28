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    «Галатасарай» продлит безвыигрышную серию «Антальяспора»?

    «Галатасарай» — «Антальяспор». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Турции 28 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз на «Галатасарай» — «Антальяспор»
    Юнес Беланда
    28 декабря «Галатасарай» на «Турк Телеком» в заключительном поединке первого круга турецкой Суперлиги примет «Атальяспор». Игра начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «Галатасарай» — «Антальяспор».

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» с 24 очками по итогам 16 туров турецкой Суперлиги идет только седьмым, отставая от лидирующего «Сивасспора» аж на десять пунктов.

    В последних пяти поединках чемпионата «желто-красные» добыли всего одну викторию, одолев два тура тому назад дома «Аланьяспор» (1:0), также еще было две ничьи и два поражения.

    После той виктории «львы» сперва расписали мировую на своей арене с «Анкарагюджю» (2:2), а затем уступили в гостевой встрече «Гезтепе» — 1:2.

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    • В 8 домашних играх текущего чемпионата Турции стамбульцы одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и один поединок проиграли, разница мячей — 10:6.

    «Антальяспор»

    «Антальяспор» с 14 баллами расположилась в зоне вылета, на 14 месте. От спасительной 13 строки команда отстает всего лишь на один пункт.

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    На данный момент у «скорпионов» 9-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны, где они проиграли в шести из них при трех ничейных результатах.

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    Последние две игры в первенстве «красно-белые» закончили мировыми. Сперва они на выезде сыграли 0:0 с «Аланьяспор», а в минувшем туре было 2:2 дома с «Анкарагюджю».

    Вне родных стен в этом чемпионате Турции «Антальяспор» одержала две виктории, столько же игр свела вничью и четыре встречи проиграла, разница забитых и пропущенных — 5:10.

    В прошлом сезоне «Галатасарай» дважды взял верх над «Антальяспор»: 5:0 дома и 1:0 на выезде.

    Прогноз на «Галатасарай» — «Антальяспор»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.50.

    На викторию «Антальяспор» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.30.

    Стамбульский клуб при своих зрителях должен справиться с одним из претендентов на понижение в классе. Можно поставить с форой на хозяев. 0

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    «Галатасарай» — «Антальяспор». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Турции 28 декабря 2019 года. Прогноз на «Галатасарай» — «Антальяспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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