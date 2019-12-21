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    «Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед» сыграю результативно?

    «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед»
    Нил Мопе
    В субботу, 21 декабря, в 18-м туре английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем стадионе «Амекс» сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Начало игры запланировано на 18:00 по мск. Прогноз на «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед».

    «Брайтон»

    Перед стартом 18 тура, «Брайтон» с 20 зачетными баллами разместился на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Зону вылета он опережает только на пять пунктов.

    Вот уже три тура в АПЛ «чайки» не проигрывают. Началась эта удачная серия с выездной виктории над лондонским «Арсеналом» со счетом 2:1..

    После чего «сине-белые» свели два поединка вничью, поочередно поделив очки с «Вулверхэмптоном» (2:2) на своей территории и с «Кристал Пэлас» (1:1) в гостях.

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    • В восьми домашних поединках «Брайтон» одержал три победы, столько же встреч закончил мировыми исходами и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 12:10.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в 17 поединках набрал 25 очков, которые позволяют команде находится на седьмой позиции в АПЛ с отставание на пять пунктов от топ-4.

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    В последних пяти поединках английского первенства «клинки» уступили лишь раз, когда два тура тому назад были повержены в родных пенатах «Ньюкаслом» (0:2).

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    Также в этот период было два ничейных результата — с «МЮ» 3:3 и 2:2 с «Вулверхэмптоном». Последние две встречи «полосатые» выиграли, одолев в минувших турах в гостях 2:1 «Норвич» и дома 2:0 «Астон Виллу».

    В гостях в этом сезоне Премьер-лиги «ШЮ» еще не знал горечи поражений, дважды победил при шести ничейных исходах, разница мячей — 10:7.

    Прогноз на «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Брайтона» — 2.25, победа «ШЮ» — 3.50, ничья — 3.30.

    В поединке двух равных команд можно ожидать результативной игры. Предлагаем поставить на ТБ 2,0. 0

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    «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 21 декабря 2019 года. Прогноз на «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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