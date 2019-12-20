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    Оторвется ли «Эйбар» от зоны вылета?

    «Эйбар» — «Гранада». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Испании 20 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Эйбар» — «Гранада»
    Фабиан Орельяна
    В пятницу, 20 декабря, в стартовом поединке 18 тура испанской Примеры «Эйбар» на Городском стадионе «Ипуруа» примет «Гранаду». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Эйбар» — «Гранада».
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    Футбол. Испания. Примера 20 Декабря 2019 года
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    •  Эйбар 23:00 Гранада Гранада
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    «Эйбар»

    Накануне «Эйбар» разгромил в 1/64 Кубке Короля низшелиговый «Логронес» со счетом 5:0. Этой викторией команда прервала 5-матчевую безвыигрышную серию, пришедшую на игры Примеры.

    В этом неудачном отрезке «оружейники» сперва уступили в четырех поединках подряд — «Реалу» (0:4), «Алавесу» (0:2), «Реал Сосьедаду» (1:4) и «Хетафе» (0:1). После чего они сыграли вничью с «Атлетиком» (0:0) в Бильбао.

    В турнирной таблице чемпионата Испании «сине-красные» после 17 туров идут с 16 очками на 16 месте, оторвавшись от зоны вылета всего на два пункта.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На своей арене в текущей Примере «Эйбар» пока играет бескомпромиссно, трижды выиграв при пяти поражениях, разница мячей — 8:15. Отметим, что в последних трех домашних встречах команда уступили при этом даже не забив.

    «Гранада»

    «Гранада» также несколько дней тому назад играла в Кубке Испании, где только по итогам дополнительного времени прошла четвертолиговый «Л'Оспиталет» — 3:2 ОТ.

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    • Эта встреча была для «красно-белых» уже четвертой в декабре. Начали они этот месяц с гостевого поражения от «Атлетика» (0:2), потом дома разгромили «Алавес» (3:0), после чего в родных пенатах были повержены «Леванте» (1:2).

    После 17 туров испанского первенства «насриды», недавно еще шедшие на лидирующих позициях, с 24 очками идут уже на девятой позиции.

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    • В восьми гостевых играх этого розыгрыша Примера «Гранада» добыла две виктории, столько же матчей свела вничью и четыре встречи проиграла, разница забитых и пропущенных — 13:16. Последние четыре выездные игры команда проиграла, две из них «всухую».

    Последний раз эти команды играли в Примере в сезоне 2016/17. И тогда «Эйбар» дважды взял верх над «Эйбаром»: 4:0 дома и 2:1 на выезде.

    Прогноз на «Эйбар» — «Гранада»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Гранады» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды на данный момент находятся не в лучшем состоянии, но хозяева все же находятся в более выгодном положении, ведь они более легко провели кубковый матч. Предлагаем поставить на «Эйбар». 0

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