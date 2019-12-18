«Вольфсбург» — «Шальке». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Бундеслиги 18 декабря 2019 года

В 16 туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» будет принимать «Шальке». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 18 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Шальке».

«Вольфсбург»

Сейчас коллектив из Вольфсбурга находится на 8 позиции в таблице чемпионата Германии с 23 очками в копилке. От зоны еврокубков команда пока отстает на 2 балла.

Совсем недавно зелено-белые проиграли в четырех встречах кряду. Подопечные Оливера Гласнера были разгромлены «РБ Лейпцигом» в Кубке (1:6), а чуть позже они уступили «Боруссии» Д (0:3), «Генту» (1:3) и «Байеру» (0:2).

Эта полоса неудач прервалась в 12 туре Бундеслиги, где «Вольфсбург» одолел «Айнтрахт» (2:0). Затем «волки» победили «Александрию» в Лиге Европы (1:0), после чего потерпели поражение от «Вердера» (2:3).

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7 декабря команда Гласнера оказалась слабее «Фрайбурга» (0:1), но в следующих поединках «Вольфсбург» одержал верх над «Сент-Этьеном» (1:0) и «Боруссией» М (2:1).

«Шальке»

Удачные выступления на данном этапе сезона позволяют клубу из Гельзенкирхена занимать четвертое место в турнирной таблице с 28 баллами на счету.

Последний раз «королевские синие» уходили с поля без гола в поединке против «Боруссии» Д (0:0). С тех пор команда Давида Вагнера сыграла в 7 матчах, выиграв в 5 из них.

В 1/16 финала Кубка Германии «Шальке» одолел «Арминию» (3:2), после чего в Бундеслиге этот клуб победил «Аугсбург» (3:2). А встреча с «Фортуной» завершилась результативной ничьей (3:3).

В 12 и 13 турах Бундеслиги «горняки» с одинаковым счетом взяли верх над «Вердером» (2:1) и «Унионом» (2:1). 7 декабря «Шальке» потерпел поражение от «Байера» (1:2), но спустя неделю «королевские синие» обыграли «Айнтрахт» (1:0).

Прогноз

На победу «Вольфсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,48, ничья оценивается в 3,30, а на победу «Шальке» предлагается котировка 3,00.

В Вольфсбурге встретятся два клуба, целью которых является попадание и сохранение места в зоне еврокубков. Баллы этим коллективам нужны в каждой игре, включая и очный поединок. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,84. 0