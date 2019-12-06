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    В Милане оппонентам будет не до обороны

    «Интер» — «Рома». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Италии 6 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Интер» — «Рома»
    Лаутаро Мартинес
    В 15 туре итальянской Серии А «Интер» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 6 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.85
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    «Интер»

    За 14 туров коллектив из Милана заработал 37 очков. В последнем поединке команде удалось занять первое место в чемпионате, опередив «Ювентус» на 1 пункт.

    В Серии А «нерадзурри» теряли очки 26 октября. В той встрече на «Джузеппе Меацца» хозяева расписали мировую с «Пармой» (2:2). С тех пор «Интер» лишь побеждает в итальянском первенстве.

    В 10 туре чемпионата подопечные Антонио Конте переиграли «Брешию» (2:1), а затем «змеи» были сильнее «Болоньи» (2:1). Но на евроарене итальянцы потерпели поражение от «Боруссии» Д в Германии (2:3).

    Все прогнозы на Серию А

    9 ноября «Интер» дома разобрался с «Вероной» (2:1), а чуть позже в Турине гости взяли верх над «Торино» (3:0). В Лиге чемпионов клуб из Милана одолел пражскую «Славию» (1:3), а в Серии А «нерадзурри» победили СПАЛ (2:1).

    «Рома»

    В своих 14 играх в рамках Серии А римский клуб набрал 28 очков. На данный момент этого достаточно для пятой строчки в турнирной таблице. От лидера команда отстала уже на 9 баллов.

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    • С 9 по 11 тур итальянского первенства «Рома» смогла трижды выиграть. Подопечные Паулу Фонсеки одолели «Милан» (2:1), «Удинезе» (4:0) и «Наполи» (2:1).

    В следующих двух встречах «волки» потерпели поражения от «Боруссии» М в Лиге Европы (1:2), а также от «Пармы» в домашнем чемпионате (2:0).

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    После этого желто-красные уверенно разобрались с «Брешией» на «Олимпико» (3:0), а чуть позже «Рома» одолела «Башакшехир» в еврокубках (3:0). Уверенной победой закончился и поединок с «Вероной» в 14 туре Серии А (1:3).

    Прогноз

    На победу «Интера» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 1,91, на ничью — 3,95, а на победу «Ромы» — 3,85.

    В текущем сезоне обе команды забивают достаточно много, но и пропускают эти коллективы немало. В очном противостоянии каждый клуб попытается решить свои персональные задачи. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,66. 0

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    «Интер» — «Рома». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Италии 6 декабря 2019 года. Прогноз на «Интер» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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