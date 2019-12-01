«Наполи» — «Болонья». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Италии 1 декабря 2019 года

В 14 туре итальянской Серии А «Наполи» в первый день зимы на своем поле сыграет с «Болоньей». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по мск. Прогноз на «Наполи» — «Болонья».

«Наполи»

Команда из Неаполя не может победить уже в семи матчах кряду с учетом всех турниров, закончив в этот период шесть встреч вничью и раз проиграв.

Начали ноябрь «голубые» с гостевого поражения от «Ромы» (1:2), после чего они четыре встречи завершили мировыми исходами, две из них в ЛЧ, а еще две — в Серии А (с «Дженоа» — 0:0 и «Миланом» — 1:1).

В турнирной таблице чемпионата Италии подопечные Карло Анчелотти расположились с 20 очками на седьмом месте, уступая топ-4 пять пунктов.

Шесть домашних встреч текущего розыгрыша Серии А принесли им три виктории, два ничейных исхода и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 8:5.

«Болонья»

«Болонья» с 13 баллами идет на 15 месте в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета всего лишь на три пункта.

Сыграв вничью в прошлом туре на своей территории с «Пармой» (2:2), «красно-синие» смогли прервать свою серию из трех поражений кряду.

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В этот неудачный отрезок 7-кратный чемпион Италии уступил в гостях 2:3 «Кальяри» и 1:3 «Сассуоло», а также был повержен в родных пенатах «Интером» (1:2).

На выезде в этом сезоне Серии А «Болонья» выиграла только один из семи матчей, дважды сыграла вничью и четыре встречи проиграла, разница мячей — 9:13.

В прошлом чемпионате Италии эти команды обменялись домашними виктории с одинаковым счетом 3:2.

Прогноз на «Наполи» — «Болонья»

Прогнозируем, что неаполитанцы смогут прервать свою безвыигрышную серию, одолев на своем поле коллектив из нижней части турнирки. 0