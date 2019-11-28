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    Как завершится матч Лиги Европы в Австрии?

    «Вольфсберг» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Вольфсберг» — «Боруссия» М
    Маттиас Гинтер
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Вольфсберг» будет принимать «Боруссию» Менхенгладбах. Встреча пройдет на стадионе «UPC-Арена» в Граце. Начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Вольфсберг» — «Боруссия» М.
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    Футбол. Лига Европы. Группа J 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.72
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    «Вольфсберг»

    После четырех туров группового этапа Лиги Европы «Вольфсберг» набрал 4 очка и пока занимает последнее место в группе J. Однако в этом квартете все команды сохраняют шансы на продолжение борьбы — отставание «Вольфсберга» от лидирующего «Истанбула» составляет всего 3 очка.

    Все свои очки австрийский клуб набрал в первых двух турах, после чего дважды проиграл «Истанбулу» — 0:1 и 0:3.

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    Перед матчем пятого тура ЛЕ «Вольфсберг» в чемпионате Австрии со счетом 4:1 разгромил «Маттерсбург». После пятнадцати туров в своем национальном первенстве «Вольфсберг» набрал 30 очков и занимает третье место.

    «Боруссия» М

    Менхенгладбахская «Боруссия» после четырех туров набрала 5 очков и в таблице группы J занимает второе место. 5 очков также у «Ромы», которая идет третьей, а от лидирующего «Истанбула» немецкий клуб отстает на 2 очка.

    В третьем и четвертом турах «Боруссия» в Лиге Европы встречалась с «Ромой» и смогла набрать в двух матчах 4 очка — 1:1 на выезде и 2:1 дома.

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    К матчу пятого тура «Боруссия» подошла после поражения в Бундеслиге. На выходных команда со счетом 0:2 уступила «Унион Берлину». Несмотря на это, гладбахцы смогли сохранить лидерство в турнире. У команды 25 очков и первое место после двенадцати туров.

    Прогноз

    На победу «Вольфсберга» букмекеры дают коэффициент 4,62, на ничью — 3,92, а на победу «Боруссии» М — 1,81.

    Прогноз на матч «Вольфсберг» — «Боруссия» М — «Обе забьют» с коэффициентом 1,72. 0

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