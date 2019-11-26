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    «Ювентус» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ювентус» — «Атлетико»
    Диего Симеоне
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Атлетико».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 26 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.10
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 4.00
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    «Ювентус»

    В Группе D итальянская команда является лидером. За 4 матча туринский коллектив заработал 10 очков, благодаря чему он опередил мадридцев на 3 балла.

    На старте еврокубкового пути подопечные Маурицио Сарри упустили победу в игре с «Атлетико» (2:2). Но уже в следующей встрече «старая синьора» легко разобралась с «Байером» (3:0).

    22 ноября в родных стенах «Ювентус» взял верх над «Локомотивом» (2:1). Второй поединок данного противостояния также завершился для «бьянконери» победой (2:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В 12 туре Серии А гол Дибалы на 77 минуте принес туринцам три очка в сражении с «Миланом» (1:0), после чего «зебры» смогли одолеть «Аталанту» (3:1).

    «Атлетико»

    Сейчас клуб из столицы Испании находится на второй строчке в квартете D с 7 очками на счету. Пока «индейцы» опережают «Локомотив» и «Байер» на 4 балла.

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    • После спасения в поединке с «Ювентусом» (2:2) на старте ЛЧ «Атлетико» в гостях легко разобрался с «Локомотивом» (2:0).

    Затем на «Ванда Метрополитано» хозяева минимально переиграли «Байер» (1:0). Единственный мяч в этой встрече был на счету Мораты. А во второй игре гол Альваро не помог «индейцам» зацепиться за очки на «Бай Арене» (1:2).

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    После поражения в Лиге чемпионов подопечные Диего Симеоне в Примере одолели «Эспаньол» (3:1), а в 14 туре Ла Лиги «Атлетико» расписал мировую с «Гранадой» (1:1).

    Прогноз

    Победа «Ювентуса» в этой встрече оценивается коэффициентом 2,14, ничья — в 3,15, а победа «Атлетико» — 4,00.

    Наш прогноз на матч — «Атлетико» забьет с коэффициентом 1,55. 0

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    «Ювентус» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года. Прогноз на «Ювентус» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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