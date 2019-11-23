«Ротор» — «Томь». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч ФНЛ 23 ноября 2019 года

В субботу, 23 ноября, в 25-м туре первого российского дивизиона «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с «Томью». Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Ротор» — «Томь».

«Ротор»

«Ротор» после 24 туров российского первого дивизиона идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав в этих встречах 49 очков, уступая второй позиции только по дополнительным показателям.

На данный момент у «сине-голубых» 10-матчевая беспроигрышная серия, где они семь игр выиграли и три встречи свели вничью.

В ноября волгоградцы обыграли 2:1 дома «Енисей» и на выезде 2:0 «Химки». Расписали мировые 1:1 с «Чертаново» в Волгограде и 0:0 на своей территории с «Краснодаром-2» в последнем туре.

На «Волгоград Арене» в текущем розыгрыше ФНЛ волгоградцы провели 10 матчей, в которых добились шесть побед, трижды играли вничью и дважды проиграли, разница мячей — 20:14.

«Томь»

«Томь» за 24 матча набрала 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей на девять баллов.

В ноябре «сибиряки» провели четыре встречи. Начали они этот месяц с домашней победы над «Лучом» (4:0), потом проиграли в Курске «Авангарду» (2:3), затем переиграли в гостях «Текстильщик» (2:0) и в последнем туре уступили в Красноярске «Енисею» (0:3).

В 12 выездных матчах «зелено-белые» добыли три виктории, пять раз сыграли вничью и четыре раза проиграли, разница забитых и пропущенных — 13:14.

В первом круге «Ротор» в Томске обыграл «Томь» со счетом 1:0. В прошлом сезоне в Волгограде была ничья — 0:0, а в гостях волгоградцы проиграли — 0:2.

Прогноз на «Ротор» — «Томь»

Волгоградцы, которые по итогам прошлого тура потерял вторую позицию, теперь постараются ее вернуть. Предлагаем поставить на викторию хозяев. 0