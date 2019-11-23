«Ротор» — «Томь». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч ФНЛ 23 ноября 2019 года

«Ротор»
«Ротор» после 24 туров российского первого дивизиона идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав в этих встречах 49 очков, уступая второй позиции только по дополнительным показателям.
На данный момент у «сине-голубых» 10-матчевая беспроигрышная серия, где они семь игр выиграли и три встречи свели вничью.
В ноября волгоградцы обыграли 2:1 дома «Енисей» и на выезде 2:0 «Химки». Расписали мировые 1:1 с «Чертаново» в Волгограде и 0:0 на своей территории с «Краснодаром-2» в последнем туре.
На «Волгоград Арене» в текущем розыгрыше ФНЛ волгоградцы провели 10 матчей, в которых добились шесть побед, трижды играли вничью и дважды проиграли, разница мячей — 20:14.
«Томь»
«Томь» за 24 матча набрала 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей на девять баллов.
В ноябре «сибиряки» провели четыре встречи. Начали они этот месяц с домашней победы над «Лучом» (4:0), потом проиграли в Курске «Авангарду» (2:3), затем переиграли в гостях «Текстильщик» (2:0) и в последнем туре уступили в Красноярске «Енисею» (0:3).
В 12 выездных матчах «зелено-белые» добыли три виктории, пять раз сыграли вничью и четыре раза проиграли, разница забитых и пропущенных — 13:14.
В первом круге «Ротор» в Томске обыграл «Томь» со счетом 1:0. В прошлом сезоне в Волгограде была ничья — 0:0, а в гостях волгоградцы проиграли — 0:2.
Прогноз на «Ротор» — «Томь»
Волгоградцы, которые по итогам прошлого тура потерял вторую позицию, теперь постараются ее вернуть. Предлагаем поставить на викторию хозяев. 0