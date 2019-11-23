«Брест» — «Нант». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 23 ноября 2019 года

В субботу, 23 ноября, «Брест» на своем поле примет «Нант» в рамках 14-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Франсис Ле Бле», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Брест» — «Нант».

«Брест»

«Брест» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, имея на своем счету 17 очков.

Подопечные Оливье Далль'Оглио одержали четыре победы, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Единственное домашнее поражение «пираты» потерпели в предыдущем туре, когда уступили «Пари Сен-Жермен» (1:2), пропустив решающий мяч за пять минут до конца основного времени.

Также в этом месяце «Брест» в гостях проиграл «Амьену» (0:1), а до этого на своем поле обыграл «Дижон» (2:0).

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После травм в команде восстанавливаются Поль Ласн и Кевин Меи.

«Нант»

«Нант» расположился на девятой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 19 набранными очками.

На счету команды Кристиана Гуркюффа шесть побед, одна ничья и шесть поражений.

Примечательно, что в четырех предыдущих турах «канарейки» поочередно проиграли «Метцу» (0:1), «Монако» (0:1), «Бордо» (0:2) и «Сент-Этьену» (2:3).

До этой неудачной серии «Нант» успел обыграть «Ренн» (1:0), «Лион» (1:0) и «Ниццу» (1:0).

Календарь и таблица Лиги 1

У «Нанта» в лазарете находятся Фабио, Деннис Аппиа и Маркус Коко.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Нанта» — 2.55, победа «Бреста» — 2.85, ничья — 3.20.

Статус более именитой команды обязывает «канареек» рассчитывать на успех, но что-то нам подсказывает, что их выезд к Атлантическому океану не принесет им много радости.

Все прекрасно знают, как тяжело «Нанту» в этом сезоне играется в гостях, так еще и «Брест», лишь недавно вышедший в элитный дивизион, оказался крепким орешком на «Франсис-Ле Бле», где хорошенько попотеть пришлось даже действующим чемпионам.

Исходя из этого, нам сложно поверить в триумф «канареек», поэтому наш прогноз — «победа "Бреста" с форой 0» за 2.00.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1.65, ведь обе команды не отличаются высокой результативностью. 0