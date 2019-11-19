Хорватия — Грузия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 19 ноября 2019 года

Во вторник, 19 ноября, сборная Хорватии на стадионе «ХНК Риека» в Риеке сыграет скомандой Грузии в рамках товарищеского матча. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на Хорватия — Грузия.

Хорватия

Подопечные Златко Далича уже закончили отбор Евро-2020, гарантировав себе первое место в группе Е с 17 очками и разницей мячей 17-7.

Последнее поражение хорваты потерпели в июне, в домашнем товарищеском матче с командой Туниса (1:2), благодаря пенальти в концовке матча.

Все прогнозы на Евро-2020

В сентябре хорватская команда на выезде разгромила Словакию (4:0) и упустила выездную победу над Азербайджаном (1:1), вновь получив пенальти в свои ворота в концовке.

В октябре сборная Хорватии дома крупно обыграла Венгрию (3:0) и на выезде поделила очки с Уэльсом (1:1), а в последнем матче дома одолела Словакию (3:1).

Грузия

Сборная Грузии закончила отбор Евро-202 на 4-м месте в группе Д с 8 очками и разницей мячей 7-11. Грузинскую команду ждут стыковые матчи за одну из последних 4 путевок на турнир.

В июне грузинская команда была на выезде разгромлена сборной Дании со счетом 1:5. Отметим, что это единственное крупное поражение подопечных Владимира Вайсса в кампании.

В сентябре грузины провели товарищеский матч с командой Южной Кореи (2:2), уйдя от поражения на последних минутах матча.

В сентябре октябре сборная Грузии на своем поле сыграла со счетом 0:0 с Данией и Ирландией, а потом не без труда победила на выезде команду Гибралтара (3:2).

В последнем матче грузины уступили на выезде поле Швейцарии (0:1), пропустив единственный мяч в концовке встречи.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Хорватии — 1.29, победа сборной Грузии — 9.80, ничья — 4.70.

Хорваты неровно играли на выезде, но в домашних матчах, как правило, выступали очень уверенно. Прогнозируем победу хозяев.

Матч вряд ли выйдет слишком результативным — команды отдыхают после непростого отборочного турнира. Интересны варианты ТМ 2,5 за 2.02 и «обе забьют — нет» за 1.61 0