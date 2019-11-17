ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильерме в форме сборной РоссииСборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas Фабиньо — на сегодня ключевой игрок «Ливерпуля»Лучшие полузащитники АПЛ прямо сейчас Садио Мане и Рахим СтерлингУбойная дюжина. Лучшие нападающие АПЛ-2019/20
  • 01:21
    • Медведев уступил Звереву на итоговом турнире АТР
  • 00:54
    • Босния крупно уступила Италии в отборочном матче Евро-2020
  • 00:40
    • Испания разгромила Мальту, Швеция обыграла Руцмынию и отобралась на Евро-2020
  • 00:00
    • «Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды
  • 22:07
    • Благодаря голу Месси Аргентина одолела Бразилию
  • 20:31
    • Надаль победил Циципаса и лишил Медведева шансов выйти в полуфинал
  • 20:22
    • Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
    Все новости спорта

    Продлит ли «Армавир» безвыигрышную серию «Торпедо»?

    «Армавир» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч ФНЛ 17 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Торпедо Армавир Прогнозы на Торпедо Календарь ФНЛ
    Прогноз на «Армавир» — «Торпедо»
    Игроки «Армавира»
    В 24-м туре первенства ФНЛ «Армавир» 17 ноября на своем поле примет московское «Торпедо». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Армавир» — «Торпедо».

    «Армавир»

    «Армавир» перед 23 туром первенства первого российского дивизиона идет на 15 месте, имея на своем счету 24 очка и на два балла опережает зону вылета.

    Переиграв в прошлом игровом дне в Москве «Спартак-2» (3:1), «лисы» т.с. смогли прервать свою 6-матчевую безвыигрышную серию, три из которых они проиграли.

    Помимо матча с «красно-белыми» в ноябре, «оранжевые» также проиграли две встречи, поочередно уступив 1:2 в гостях «Нефтехимику» и 0:1 «Шиннику» дома.

    Все прогнозы на футбол

    12 домашних игр в текущем розыгрыше ФНЛ принесли армавирцам три виктории, семь ничейных результатов и два поражения, разница мячей — 10:9.

    «Торпедо»

    «Автозаводцы» после 23 игр возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, набрав в этих встречах 51 очко и на три балла опережает вторую позицию.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    В прошлом туре «черно-белые» прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, уступив в Москве «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2. Также в ноябре они обыграли дома 2:1 «СКА-Хабаровск» и сыграли вничью 1:1 с «Мордовией» в Саранске.

    В девяти выездных поединках «Торпедо» одержало пять викторий, дважды сыграло вничью и столько же игр проиграло, разница забитых и пропущенных — 11:7.

    Игра первого тура закончилась домашней победой «Торпедо» со счетом 2:1.

    Прогноз на «Армавир» — «Торпедо»

    «Торпедо» в последнее время не впечатляет, поэтому рекомендуем поставить с форой на хозяев, которые дома выглядят в целом неплохо. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кипр — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Россия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Словения — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Азербайджан — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.63
  • Экспресс дня на 16 ноября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Германия — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Израиль — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле Гуннар Сульшер
  • Не спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ»
    • 20:57 14/11/2019     Россия- Чехия
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
    • 12:50 11/11/2019     Роджер Федерер
  • Федерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича
    • Вчера в 15:11
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Армавир» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч ФНЛ 17 ноября 2019 года. Прогноз на «Армавир» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол Кейн установил новый рекорд. Оценки игроков сборной Англии и ЧерногорииПодопечные Гарета Саутгейта победили 7:0 и вышли на Евро-2020 Вчера в 17:490
  • 18:48
    • РФС предложил Черчесову новый контракт
  • 01:56
    • Федун: В матче с Бельгией будем надеяться на чудо
  • 01:46
    • Обрадович: Некоторым игрокам «Фенербахче» не был интересен матч с ЦСКА
    Роджер Федерер Теннис Федерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича38-летний ветеран вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP Вчера в 15:110
  • Экспресс дня

  • Россия примет Бельгию, Нидерланды и Германия поборются за первое место в группе
  • 3.63
    •
  • 01:36
    • Защитник «Спартака» дисквалифицирован за оскорбительные жесты
  • 01:06
    • Дания разгромила Гибралтар, Швейцария одолела Грузию
  • 00:30
    • «Интер» готов заплатить 7 миллионов евро за Жиру
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Не спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ»Несмотря на неудачный сезон, норвежец остается подходящим тренером для «МЮ» 14/11/2019 в 20:570
  • 21:50
    • Финляндия разгромила Лихтенштейн и вышла на Евро-2020
  • 20:05
    • Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021
  • 19:43
    • Экс-наставник «Динамо» может возглавить «Сочи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие