«Армавир» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч ФНЛ 17 ноября 2019 года

В 24-м туре первенства ФНЛ «Армавир» 17 ноября на своем поле примет московское «Торпедо». Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Армавир» — «Торпедо».

«Армавир»

«Армавир» перед 23 туром первенства первого российского дивизиона идет на 15 месте, имея на своем счету 24 очка и на два балла опережает зону вылета.

Переиграв в прошлом игровом дне в Москве «Спартак-2» (3:1), «лисы» т.с. смогли прервать свою 6-матчевую безвыигрышную серию, три из которых они проиграли.

Помимо матча с «красно-белыми» в ноябре, «оранжевые» также проиграли две встречи, поочередно уступив 1:2 в гостях «Нефтехимику» и 0:1 «Шиннику» дома.

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12 домашних игр в текущем розыгрыше ФНЛ принесли армавирцам три виктории, семь ничейных результатов и два поражения, разница мячей — 10:9.

«Торпедо»

«Автозаводцы» после 23 игр возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, набрав в этих встречах 51 очко и на три балла опережает вторую позицию.

В прошлом туре «черно-белые» прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, уступив в Москве «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2. Также в ноябре они обыграли дома 2:1 «СКА-Хабаровск» и сыграли вничью 1:1 с «Мордовией» в Саранске.

В девяти выездных поединках «Торпедо» одержало пять викторий, дважды сыграло вничью и столько же игр проиграло, разница забитых и пропущенных — 11:7.

Игра первого тура закончилась домашней победой «Торпедо» со счетом 2:1.

Прогноз на «Армавир» — «Торпедо»

«Торпедо» в последнее время не впечатляет, поэтому рекомендуем поставить с форой на хозяев, которые дома выглядят в целом неплохо. 0