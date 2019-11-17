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    В Калининграде забьют обе команды

    «Балтика» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч ФНЛ 17 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Балтика» — «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск» — «Балтика»
    В 24-м туре первенства первого российского дивизиона «Балтика» 17 ноября на своем поле сыграет со «СКА-Хабаровск». Игра начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Балтика» — «СКА-Хабаровск».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Балтика»

    «Балтика» в 23 играх первой лиги набрала 36 очков, которые позволяют команде находится на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны стыков на девять пунктов.

    У «балтийцев» на данный момент не самая лучшая форма, ведь за последние пять встреч они победили только раз, переиграв тур тому назад дома безнадежный «Факел» — 3:0.

    А в последнем игровом дне калининградцы проиграли на выезде «Чертаново» со счетом 1:3, заканчивая этот поединок с двумя удалениями.

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    В десяти домашних встречах текущего розыгрыша ФНЛ «сине-белые» добыли пять викторий, два ничейных исхода и три поражения, разница забитых и пропущенных — 14:8.

    «СКА-Хабаровск»

    Дальневосточный коллектив имеет на один балл больше и идет строкой выше. Хабаровчане за последние четыре игры проиграли только один раз (на выезде «Торпедо» — 1:2), победив в оставшихся трех.

    Виктории пришлись на домашние поединки по «Спартаком-2» (3:0) и «Чайкой» (3:2), а также выездной против «Факела» (2:0) в последнем игровом дне.

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    Десять выездных матчей ФНЛ-2019/20 принесли «армейцам» три победы, четыре ничейных результата и три поражения, отношение мячей в этих играх — 18:17.

    В первом круге «СКА-Хабаровск» обыграл дома «Балтику» со счетом 2:0. В прошлом сезоне «балтийцы» в Калининграде победили 1:0, а на Дальнем Востоке команды сыграли вничью — 1:1.

    Прогноз на «Балтика» — «СКА-Хабаровск»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Балтики» — 2.30, победа «СКА-Хабаровск» — 3.15, ничья — 3.30.

    Оба коллектива в этом сезоне зачастую играют результативно. Прогнозируем, что и эта встреча принесет забитые мячи в обе стороны. 0

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