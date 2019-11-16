Хорватия — Словакия. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 16 ноября 2019 года

В девятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Хорватии 16 ноября на стадионе «ХНК Риека» в Риеке сыграет со Словакией. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Хорватия — Словакия.

Хорватия

На данный момент эта команда успела сыграть в 7 поединках квалификации, в ходе которых она набрала 14 очков и заняла 1 место в таблице Группы E. Сейчас сборная опережает Венгрию на 2 пункта, а Словакию — на 4 балла.

В 1 туре отборочного цикла хорваты разобрались с Азербайджаном (2:1), но уже в следующей встрече команда потерпела поражение от Венгрии (2:1).

Затем подопечные Златко Далича в родных стенах обыграли Уэльс (2:1), а в 5 туре квалификации Хорватия взяла верх над Словакией (0:4).

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9 сентября «пламенные» разошлись миром с Азербайджаном (1:1), после чего они победили Венгрию (3:0) и сыграли вничью с Уэльсом (1:1).

Словакия

В отличие от хорватов, этот коллектив сыграл на 1 матч меньше. За 6 поединков квалификации команда заработала 10 баллов, благодаря чему сейчас она идет третьей в таблице Группы E.

В 1 туре отборочного цикла на «Городской Арене» в Трнаве хозяева взяли верх над Венгрией (2:0), но затем в Кардиффе эта сборная уступила Уэльсу (1:0).

После крупной победы над Иорданией в товарищеской встрече (5:1) Словакия разобралась с Азербайджаном (5:1), однако, она также была разгромлена Хорватией дома (0:4).

В 6 матче турнира «словацкие соколы» одолели Венгрию (1:2), а в октябре подопечные Павела Гапала разошлись миром с Уэльсом (1:1). Чуть позже в товарищеской встрече с Парагваем коллективы не смогли выявить сильнейшего (1:1).

Прогноз

На победу Хорватии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничью — 4,60, а на победу Словакии — 7,30.

Хорватам в родных стенах нужно зарабатывать 3 очка, поскольку они еще не обеспечили себе путевку на Евро. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Хорватии больше 1,5 с коэффициентом 1,67. 0