СПАЛ — «Сампдория». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Италии 4 ноября 2019 года

В понедельник, 4 ноября, СПАЛ в заключительном поединке 11-го тура итальянской Серии А сыграет с «Сампдорией». Встреча, которая пройдет в Ферраре на «Паоло Мацца», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на СПАЛ — «Сампдория».

СПАЛ

СПАЛ на данный момент в чемпионате Италии набрал семь баллов, и занимает в турнирной таблице предпоследнее, 19-е место.

У клуба из Феррары 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой команда дважды проиграла и раз сыграла вничью, забив в этих встречах всего один гол.

Сперва «бело-голубые» уступили в гостях 0:2 «Кальяри», после чего добыли достойную ничья в родных стенах с «Наполи» 1:1, а в последнем своем матче были слабее «Милана» (0:1) на выезде.

Календарь и таблица Серии А

В пяти домашних матчах текущего розыгрыша Серии А СПАЛ добыл две виктории, один раз сыграл вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 7:8.

«Сампдория»

«Сампдория» после десяти матчей с пятью очками замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии, отставая от безопасной позиции на три балла.

Генуэзская команда свою единственную викторию в первенстве одержала еще в сентябре, одолев дома 2:0 «Торино», после чего четыре игры проиграла и дважды сыграла вничью.

Все прогнозы на Серию А

В прошлом туре Серии А «Сампа» у себя на поле разошлась миром с «Лечче» (1:1), а несколькими днями ранее она в гостях уступила «Болонье» (1:2).

На выезде в этом розыгрыше Серии А у «Сампдории» все плохо. Команда проиграла все пять встреч с общим счетом 3:12.

В прошлом сезоне СПАЛ дважды обыграла «Сампдорию» с одинаковым результатом по 2:1.

Прогноз на СПАЛ — «Сампдория»

В этом поединке рекомендуем поставить на непроигрыш СПАЛа, который более-менее уверенно чувствует себя в родных пенатах. 0