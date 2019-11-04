СПАЛ — «Сампдория». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Италии 4 ноября 2019 года

СПАЛ
СПАЛ на данный момент в чемпионате Италии набрал семь баллов, и занимает в турнирной таблице предпоследнее, 19-е место.
У клуба из Феррары 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой команда дважды проиграла и раз сыграла вничью, забив в этих встречах всего один гол.
Сперва «бело-голубые» уступили в гостях 0:2 «Кальяри», после чего добыли достойную ничья в родных стенах с «Наполи» 1:1, а в последнем своем матче были слабее «Милана» (0:1) на выезде.
В пяти домашних матчах текущего розыгрыша Серии А СПАЛ добыл две виктории, один раз сыграл вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 7:8.
«Сампдория»
«Сампдория» после десяти матчей с пятью очками замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии, отставая от безопасной позиции на три балла.
Генуэзская команда свою единственную викторию в первенстве одержала еще в сентябре, одолев дома 2:0 «Торино», после чего четыре игры проиграла и дважды сыграла вничью.
В прошлом туре Серии А «Сампа» у себя на поле разошлась миром с «Лечче» (1:1), а несколькими днями ранее она в гостях уступила «Болонье» (1:2).
На выезде в этом розыгрыше Серии А у «Сампдории» все плохо. Команда проиграла все пять встреч с общим счетом 3:12.
В прошлом сезоне СПАЛ дважды обыграла «Сампдорию» с одинаковым результатом по 2:1.
Прогноз на СПАЛ — «Сампдория»
В этом поединке рекомендуем поставить на непроигрыш СПАЛа, который более-менее уверенно чувствует себя в родных пенатах. 0