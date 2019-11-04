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    СПАЛ — «Сампдория». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Италии 4 ноября 2019 года

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    Прогноз на СПАЛ — «Сампдория»
    Ясмин Куртич
    В понедельник, 4 ноября, СПАЛ в заключительном поединке 11-го тура итальянской Серии А сыграет с «Сампдорией». Встреча, которая пройдет в Ферраре на «Паоло Мацца», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на СПАЛ — «Сампдория».
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.20
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    СПАЛ

    СПАЛ на данный момент в чемпионате Италии набрал семь баллов, и занимает в турнирной таблице предпоследнее, 19-е место.

    У клуба из Феррары 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой команда дважды проиграла и раз сыграла вничью, забив в этих встречах всего один гол.

    Сперва «бело-голубые» уступили в гостях 0:2 «Кальяри», после чего добыли достойную ничья в родных стенах с «Наполи» 1:1, а в последнем своем матче были слабее «Милана» (0:1) на выезде.

    Календарь и таблица Серии А

    В пяти домашних матчах текущего розыгрыша Серии А СПАЛ добыл две виктории, один раз сыграл вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 7:8.

    «Сампдория»

    «Сампдория» после десяти матчей с пятью очками замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии, отставая от безопасной позиции на три балла.

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    Генуэзская команда свою единственную викторию в первенстве одержала еще в сентябре, одолев дома 2:0 «Торино», после чего четыре игры проиграла и дважды сыграла вничью.

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом туре Серии А «Сампа» у себя на поле разошлась миром с «Лечче» (1:1), а несколькими днями ранее она в гостях уступила «Болонье» (1:2).

    На выезде в этом розыгрыше Серии А у «Сампдории» все плохо. Команда проиграла все пять встреч с общим счетом 3:12.

    В прошлом сезоне СПАЛ дважды обыграла «Сампдорию» с одинаковым результатом по 2:1.

    Прогноз на СПАЛ — «Сампдория»

    В этом поединке рекомендуем поставить на непроигрыш СПАЛа, который более-менее уверенно чувствует себя в родных пенатах. 0

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