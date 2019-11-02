«Леванте» — «Барселона». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Испании 2 ноября 2019 года

2 ноября на «Сьюдад де Валенсия» «Леванте» примет «Барселону». Поединок 12 тура испанской Примеры начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Барселона».

«Леванте»

«Леванте» располагается во второй половине турнирной таблицы. Хозяева находятся на 14 строчке с 11 очками в активе.

От зоны вылета они всего в двух пунктах. При этом победа может позволить им слегка подняться.

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В октябре команда провела четыре поединка и только в одном из них она побеждала. Это было в матче с «Леганесом» (1:2).

После чего «лягушки» проиграли «Севилье» (0:1) и «Реал Сосьедаду» (1:2), а также «Эспаньолу» с со счетом 0:1.

«Барселона»

Кризис «Барселоны» давно остался позади. Команда длительное время не теряет очки. На счету «блауграна» 7 побед кряду при четырех пропущенных мячах в общей сложности и первое место в таблице.

«Барса» обыграла «Славию» в Лиге чемпионов 1:2, хотя не без труда. Перед этим «каталонцы» выиграли две встречи кряду в рамках Примеры.

Со счетом 3:0 коллектив разобрался с «Эйбаром» и с результатом 4:0 коллектив выиграл у «Севильи». В предыдущем туре был бит «Вальядолид» на своем поле — 5:1.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,5, а ничья — в 5,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Барселона» выиграет, и обе команды забьют за 2,4. 0