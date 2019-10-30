«Бетис» — «Сельта». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Испании 30 октября 2019 года

В среду, 30 октября, в рамках 11-го тура испанской Примеры севильский «Бетис» на своем поле примет «Сельту» из Виго. Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Сельта».

«Бетис»

«Бетис» по итогам десяти туров испанского первенства набрал всего девять баллов и разместился в зоне вылета, на 18-месте.

«Зелено-белые» не могут одержать победу в четырех последних поединках, проиграв в трех из них при одном ничейном результате.

Началась для «огурцов» эта серия с разгромного поражения от «Вильярреала» 1:5 в гостях, затем они расписали мировую дома с «Эйбаром» (1:1), после чего дважды проиграли, поочередно уступив «Реал Сосьедаду» (1:3) и «Гранаде» (0:1) на выезде.

В пяти домашних играх текущего розыгрыша Примеры клуб из Севильи дважды победил, столько же раз сыграл вничью и раз проиграл, разница мячей — 8:6.

«Сельта»

У «Сельты» на счету числится такое же количество зачетных баллов. Но они находятся на строку выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных.

За аналогичный период «кельты» тоже проиграли трижды, но в отличии от своего противника, еще раз и выиграли.

Календарь и таблица испанской Примеры

Одолеть удалось 1:0 в родных пенатах «Атлетик», поражения состоялись от «Эйбара» и «Алавеса» по 0:2 в гостях, а также на своем поле 0:1 «Реал Сосьедаду» в последнем туре Ла Лиги.

«Небесные» в этом розыгрыше Примеры на выезде еще не побеждали, дважды сыграв вничью и дважды уступили, отношение мячей — 1:5.

В прошлом сезоне в Севильи команды сыграли вничью со счетом 3:3, а в Виго верх взял «Бетис» — 1:0.

Прогноз на «Бетис» — «Сельта»

На своем поле «Бетис» набрал в этом сезоне львиную долю очков. Предлагаем поставить на хозяев, учитывая слабую игру «кельтов» в гостях. 0