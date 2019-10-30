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    Отправит ли «Бетис» «Сельту» в зону вылета?

    «Бетис» — «Сельта». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Испании 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Бетис» — «Сельта»
    Лоренцо Морон
    В среду, 30 октября, в рамках 11-го тура испанской Примеры севильский «Бетис» на своем поле примет «Сельту» из Виго. Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 30 Октября 2019 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Сельта Сельта
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    «Бетис»

    «Бетис» по итогам десяти туров испанского первенства набрал всего девять баллов и разместился в зоне вылета, на 18-месте.

    «Зелено-белые» не могут одержать победу в четырех последних поединках, проиграв в трех из них при одном ничейном результате.

    Началась для «огурцов» эта серия с разгромного поражения от «Вильярреала» 1:5 в гостях, затем они расписали мировую дома с «Эйбаром» (1:1), после чего дважды проиграли, поочередно уступив «Реал Сосьедаду» (1:3) и «Гранаде» (0:1) на выезде.

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    • В пяти домашних играх текущего розыгрыша Примеры клуб из Севильи дважды победил, столько же раз сыграл вничью и раз проиграл, разница мячей — 8:6.

    «Сельта»

    У «Сельты» на счету числится такое же количество зачетных баллов. Но они находятся на строку выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных.

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    За аналогичный период «кельты» тоже проиграли трижды, но в отличии от своего противника, еще раз и выиграли.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Одолеть удалось 1:0 в родных пенатах «Атлетик», поражения состоялись от «Эйбара» и «Алавеса» по 0:2 в гостях, а также на своем поле 0:1 «Реал Сосьедаду» в последнем туре Ла Лиги.

    «Небесные» в этом розыгрыше Примеры на выезде еще не побеждали, дважды сыграв вничью и дважды уступили, отношение мячей — 1:5.

    В прошлом сезоне в Севильи команды сыграли вничью со счетом 3:3, а в Виго верх взял «Бетис» — 1:0.

    Прогноз на «Бетис» — «Сельта»

    На своем поле «Бетис» набрал в этом сезоне львиную долю очков. Предлагаем поставить на хозяев, учитывая слабую игру «кельтов» в гостях. 0

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    «Бетис» — «Сельта». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Испании 30 октября 2019 года. Прогноз на «Бетис» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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