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    Вернутся ли победы к «Марселю»?

    «Марсель» — «Страсбург». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч Лиги 1 20 октября 2019 года

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    Прогноз на «Марсель» — «Страсбург»
    Команда Виллаш-Боаша не знает побед в четырех матчах
    В воскресенье, 20 октября, «Марсель» будет принимать на своем поле «Страсбург» в рамках 10-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Страсбург».
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.80
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  • 3.40
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  • 4.95
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    «Марсель»

    На данный момент коллектив располагается на 8 месте в турнирной таблице чемпионата. За девять матчей южане заработали 13 очков.

    Проиграв в стартовой встрече нового сезона «Реймсу» (0:2), подопечные Андре Виллаша-Боаша никому не уступали в регулярном первенстве вплоть до предыдущего тура.

    17 августа «Марсель» не выявил победителя в противостоянии с «Нантом» (0:0), а спустя неделю провансальцы одолели «Ниццу» (1:2). В 4 туре Лиги 1 бело-голубые взяли верх над «Сент-Этьеном» (1:0).

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    По завершении квалификации на Евро-2020 южане оказались сильнее «Монако» (3:4). После этого «Марсель» трижды сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), «Дижоном» (0:0) и «Ренном» (1:1).

    Тем не менее, в прошлом туре провансальцы уступили на выезде «Амьену» (1:3).

    «Страсбург»

    С конца августа у команды Тьерри Лоре началась черная полоса. В четырех поединках (включая ответную игру с «Айнтрахтом» в ЛЕ) «Страсбург» проиграл три раза и еще раз сыграл вничью.

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    После этого, однако, коллектив супел победить дома сильный в текущем сезоне «Нант» (2:1). Далее он продолжил чередовать победы с поражениями, уступив уже в следующем туре «Лиллю» (0:2).

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    • Логично, что вслед за этим случился еще одни успех — против «Монпелье» (1:0) и еще одна неудача — против «Дижона» (0:1).

    Таким образом, клуб идет на 17-м месте с отрывом в один балл от зоны вылета.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,8, тогда как успех гостей оценивается в 4,75, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0

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    «Марсель» — «Страсбург». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч Лиги 1 20 октября 2019 года. Прогноз на «Марсель» — «Страсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.80
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