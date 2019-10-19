«Эйбар» — «Барселона». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Примеры 19 октября 2019 года

В рамках 9 тура испанской Примеры «Эйбар» будет противостоять дома каталонской «Барселоне». Матч состоится на «Городском стадионе Ипуруа». Начало в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Эйбар» — «Барселона».

«Эйбар»

Хозяева имеют неплохую серию в чемпионате. На текущий момент времени их беспроигрышная серия составляет 4 встречи кряду. Отдельно стоит отметить, что из этих четырех матчей «Эйбар» выиграл два, причем на своем поле.

Если говорить об этих победах, то на своем поле «оружейники» обыграли «Севилью» со счетом 3:2, а после этого выиграли у «Сельты» 2:0.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Помимо вышеперечисленных результатов за указанный период времени команда сыграла вничью с «Леванте» (0:0) и «Бетисом» (0:0).

В списке отсутствующих на данный поединок будут значиться Иван Рамис и Робер Корреа. Гонсало Эскаланте отсидит дисквалификацию.

Клуб имеет 9 очков и занимает 14 место в лиге. В списке пропущенных и забитых голов нулевая разница.

«Барселона»

«Барселона», несмотря на провал в начале сезона, сейчас занимает второе место и обладает 16 очками. Отставание от лидера — «Реала» — составляет 2 очка, поэтому следующий поединок гостям нужно выигрывать. Вдруг «сливочные» снова оступятся.

«Каталонцы» выиграли 3 последних матча. Они обыграли дома «Вильярреал» (2:1), на выезде отобрали очки у «Хетафе» (0:2) и разгромили на своем поле «Севилью» со счетом 4:0.

Также не стоит забывать, что на прошлой неделе «Барса» выиграла у «Интера» 2:1 в Лиге чемпионов. «Дубль» сделал Суарес. Кстати, форвард забивал в последних трех играх своей команды (3 встречи, 4 мяча).

В составе есть две весомые потери. Во-первых, из-за дисквалификации не сыграют Пике и Дембеле. С ними ее отсидит Араухо. Есть проблемы со здоровьем у француза Умтити. Его участие под вопросом. Вальверде придется что-то придумывать для обороны.

Прогноз

5.60 букмекеры дают на победу «Эйбара» и 1.55 они предлагают на победу «Барселоны». На ничью дается коэффициент 4.70.

«Барса» набрала неплохую форму. Вернулся Месси. Суарес стал часто забивать. Единственной проблемой является центр обороны. Не будет главного лидера Жерара Пике.

«Эйбар» тоже отличился, победив в двух домашних играх кряду. В любом случае хозяева не дрогнут и выстроят плотную оборонительную линию.

«Эйбар» забивал «Атлетико» дважды. Так что такой ослабленной защите «Барселоны» тоже может не поздоровиться. Ставим на то, что обе забьют. Коэффициент составляет 1.64. 0