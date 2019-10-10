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    Сможет ли Сенегал создать бразильцам проблемы в атаке?

    Бразилия — Сенегал. Прогноз (к. 1.83) и ставки на футбольный товарищеский матч 10 октября 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Бразилии Прогнозы на сборную Сенегала
    Прогноз на Бразилия — Сенегал
    Неймар
    В рамках товарищеского поединка сборная Бразилии сыграет со сборной Сенегала. Команды проведут матч 10 октября, а стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Сенегал.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 10 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Бразилия

    Сборная Бразилии под руководством Тите стала триумфатором Кубка Америки. Бразильцы ни разу не проиграла на этом турнире и, дойдя до финала, «пятикратные чемпионы» выиграли у сборной Перу со счетом 3:1.

    Спустя два месяца «желто-зеленые» провели два товарищеских матча. 7 сентября команда встречалась с Колумбией, с которой она разошлась миром (2:2).

    Через 4 дня «избранные» в очередной раз сыграли с перуанцами, которые смогли отомстить бразильцам и переиграли их со счетом 0:1.

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    Стоит отметить, что в этот раз можно ожидать появление Неймара, Ришарлисона, Фирмино и Коутиньо. Тяжелых потерь у номинальных хозяев нет, так что Тите сможет рассчитывать на своих главных исполнителей.

    Сенегал

    Сборная Сенегала выдала хорошую игру на Кубке Африканских наций. Дойдя до финала, гости не смогли заполучить трофей. Они уступили Алжиру с минимальным счетом 0:1.

    Вообще подопечные Алиу Сиссе редко проигрывали в этом году. Если в 2019-м они провели 15 матчей, то только в трех из них коллектив терпел поражение. В остальных случаях сенегальцы побеждали.

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    • После КАН Сенегал участвовал в Чемпионате африканских наций. В полуфинале «бело-зеленые» встречались с «Либерией». В первой встрече было поражение 1:0, однако в ответном матче «львы теранги» обыграли соперника со счетом 3:0.

    В финале турнира Сенегал одолел Гвинею с минимальным счетом 1:0. Далее соперниками команды были сборные Гвинеи-Бисау и Бенина — победы со счетом 3:1 и 1:0 соответственно.

    Прогноз

    Несмотря на то, что Сенегал находится в хорошем тонусе благодаря регулярным турнирам, бразильцы все равно являются фаворитом — 1.42 против 8.30.

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    В этом матче большое значение будет иметь физическое состояние сенегальской команды. Именно за счет физических показателей Сенегал и может добыть нужный результат.

    Бразилия в свою очередь должна предложить сопернику быстрый футбол. Контроль игры, скорее всего, за бразильцами. Тем не менее мы полагаем, что «бело-зеленые» будут умело обороняться и регулярно проводить контратаки.

    Предлагаем поставить на то, что Сенегал продержится в первом тайме и не проиграет — коэффициент 1.83. 0

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    Бразилия — Сенегал. Прогноз (к. 1.83) и ставки на футбольный товарищеский матч 10 октября 2019 года. Прогноз на Бразилия — Сенегал. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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