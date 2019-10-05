ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис СуаресОрудие осады. Видаль позволил Суаресу выйти из тени «Зенит» — «Бенфика»«Зенит» показал зубы. Лига чемпионов триумфально вернулась на Неву «Реал» Зидана выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей историиЗидан не справляется с перестройкой «Реала»
  • 21:49
    • ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Москве
  • 22:56
    • Гончаренко: Иногда тяжело принять результат, но надо
  • 22:49
    • «Краснодар» проигрывает «Хетафе» после первого тайма
  • 22:31
    • «Химки» стартовали в Евролиге с победы над «Маккаби»
  • 21:57
    • «Порту» уступил «Фейенорду», «Янг Бойз» обыграл «Рейнджерс»
  • 21:46
    • «Манчестер Юнайтед» и АЗ победителя не определили
  • 21:04
    • НХЛ работает над проведением матчей в России
    Все новости спорта

    На что способен «Ахмат» с новым наставником?

    «Уфа» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата России 5 октября 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Уфу
    Прогноз на «Уфа» — «Ахмат»
    Игорь Шалимов
    В субботу, 5 октября, «Уфа» в поединке 11-го тура российской Премьер-лиги сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча, которая пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник», начнется в 11:30 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Ахмат».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Октября 2019 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 11:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.40
  • Играть!
    •

    «Уфа»

    «Уфа» выдает отличную серию, выиграв два поединка при двух ничейных результатах, не пропустив за этот период ни одного гола.

    За это время «горожане» в чемпионате страны обыграли в родных пенатах московский «Спартак» со счетом 1:0, расписали мировые с «Динамо» и «Рубином» (по 0:0). Также в этом отрезке они переиграли «Чайку» (1:0) в кубковой встрече.

    В текущем розыгрыше российского первенства уфимцы на своей арене провели шесть встреч, выигра в четырех из них при двух поражениях, разница мячей — 9:6.

  • Время Кононова сочтено. Тренеру пора уйти из «Спартака»
  • Поражение от «Уфы» в очередной раз подтвердило, что специалист не справляется
  • 21/09/2019

    • В активе башкирской команды находится 15 баллов, с которыми она находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, уступая топ-5 восемь пунктов.

    «Ахмат»

    У грозненского коллектив после поражения в минувшем туре от ФК «Сочи» (0:2), на тренерском мостике произошли изменения. В отставку ушел Рашид Рахимов, а ему на смену пришел Игорь Шалимов.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    На данный момент «Ахмат» находится в зоне прямого вылета, на 15 месте. После 10 игр РПЛ у чеченцев в активе числится 9 пунктов.

    В чемпионате России «зелено-белые» не знают вкуса победы уже в семи играх кряду, проиграв в четырех из них при трех ничейных результатах.

    Все прогнозы на спорт

    Единственным белым пятном стал выход «волков» в 1/8 финала Кубка стран, обыграв на стадии 1/16 финала по пенальти перволиговый «СКА-Хабаровск».

    В прошлом розыгрыше РПЛ «Ахмат» дважды обыграл «Уфу»: 2:1 — дома и 1:0 — на выезде.

    Прогноз на «Уфа» — «Ахмат»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Уфы» — 2.35, победа «Ахмата» — 3.55, ничья — 3.00.

    Прогнозируем, что смена наставника встряхнет «Ахмат» и грозненцы смогут разжиться заветными пунктами в Уфе. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Завтра в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Завтра в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Герта — Фортуна
  • Завтра в 21:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Брешиа — Сассуоло
  • Завтра в 21:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Амьен — Марсель
  • Завтра в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Послезавтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Головкин — Деревянченко
  • 06/10/2019 в 04:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Локомотив» — «Атлетико»
  • Разница в классе. «Атлетико» указал «Локомотиву» его место
    • Вчера в 02:18     Серж Гнабри — один из героев матча
  • Унижение «Тоттенхэма». Чем «Бавария» уничтожила англичан
    • Вчера в 15:01     «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре
  • «Ливерпуль» вышел сухим из воды
    • 04:20 29/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Уфа» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата России 5 октября 2019 года. Прогноз на «Уфа» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. «Торонто» обыграл «Оттаву» в первом матче сезона, Овечкин забил первым среди россиянОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 октября 08:360
  • 18:26
    • «Спартак» подпишет контракт с Тедеско по схеме «1+1»
  • 17:54
    • Зобнин может пропустить матч с «Краснодаром»
  • 17:29
    • Мактоминей — игрок месяца в МЮ
    Серж Гнабри — один из героев матча Футбол Унижение «Тоттенхэма». Чем «Бавария» уничтожила англичан«Тоттенхэм» пережил кошмарный вечер на родном стадионе в Лиге чемпионов Вчера в 15:010
  • Экспресс дня

  • Реабилитируются ли ЦСКА и «Краснодар» после провалов в первом туре ЛЕ?
  • 2.75
    •
  • 23:23
    • Бистрович отметил хорошую готовность к «Эспаньолу»
  • 23:17
    • Гогуа: Не был готов играть весь матч, но пришлось подменить коллегу
  • 23:04
    • Влашич надеется на успех в следующих матчах группового этапа
    «Локомотив» — «Атлетико» Футбол Разница в классе. «Атлетико» указал «Локомотиву» его местоРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Атлетико» Вчера в 02:180
  • 17:08
    • Максименко — лучший игрок месяца в «Спартаке» по версии болельщиков
  • 16:44
    • Маркизио объявил о завершении карьеры
  • 14:30
    • FA может наказать Гвардиолу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие