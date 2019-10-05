«Уфа» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата России 5 октября 2019 года

В субботу, 5 октября, «Уфа» в поединке 11-го тура российской Премьер-лиги сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча, которая пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник», начнется в 11:30 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Ахмат».

«Уфа»

«Уфа» выдает отличную серию, выиграв два поединка при двух ничейных результатах, не пропустив за этот период ни одного гола.

За это время «горожане» в чемпионате страны обыграли в родных пенатах московский «Спартак» со счетом 1:0, расписали мировые с «Динамо» и «Рубином» (по 0:0). Также в этом отрезке они переиграли «Чайку» (1:0) в кубковой встрече.

В текущем розыгрыше российского первенства уфимцы на своей арене провели шесть встреч, выигра в четырех из них при двух поражениях, разница мячей — 9:6.

В активе башкирской команды находится 15 баллов, с которыми она находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, уступая топ-5 восемь пунктов.

«Ахмат»

У грозненского коллектив после поражения в минувшем туре от ФК «Сочи» (0:2), на тренерском мостике произошли изменения. В отставку ушел Рашид Рахимов, а ему на смену пришел Игорь Шалимов.

На данный момент «Ахмат» находится в зоне прямого вылета, на 15 месте. После 10 игр РПЛ у чеченцев в активе числится 9 пунктов.

В чемпионате России «зелено-белые» не знают вкуса победы уже в семи играх кряду, проиграв в четырех из них при трех ничейных результатах.

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Единственным белым пятном стал выход «волков» в 1/8 финала Кубка стран, обыграв на стадии 1/16 финала по пенальти перволиговый «СКА-Хабаровск».

В прошлом розыгрыше РПЛ «Ахмат» дважды обыграл «Уфу»: 2:1 — дома и 1:0 — на выезде.

Прогноз на «Уфа» — «Ахмат»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Уфы» — 2.35, победа «Ахмата» — 3.55, ничья — 3.00.

Прогнозируем, что смена наставника встряхнет «Ахмат» и грозненцы смогут разжиться заветными пунктами в Уфе. 0