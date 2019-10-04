«Герта» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 4 октября 2019 года

4 октября на «Олимпийском стадионе» в Берлине местная «Герта» будет играть с «Фортуной» из Дюссельдорфа. Матч седьмого тура немецкой Бундеслиги 1 начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Герта» — «Фортуна».

«Герта»

По итогам шести туров «Герта» находится в середине турнирной таблицы — на 10 строчке с 7 очками на счету. В активе хозяев 2 победы, одна ничья и 3 поражения. При этом они имеют отрицательную разницу голов, которая составляет -2.

Какой бы не была статистика, но текущая форма команды довольно неплохая. «Старая дама» выиграла в последних двух встречах Бундеслиги. Речь идет о домашней победе над «Падерборном» со счетом 2:1 и выездной «виктории» над «Кельном» (0:4).

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У «бело-голубых» в этом сезоне уже было поражение в домашних стенах — от «Вольфсбурга» со счетом 0:3.

С составом у «Герты» вроде бы все в порядке. Все основные футболисты готовы к поединку.

«Фортуна»

У «Фортуны» все наоборот, если говорить о составе. Команда имеет огромный лазарет. Помимо травмированных Баркока и Штогера проблемы есть у Михаэля Рензинга, который в прошлом сезоне отстоял 32 матча в воротах гостей.

Также отметим, что в заявку на игру могут не попасть Зуттнер, Моралес, Финк, Вольф и Виснер.

Что касается результатов в Бундеслиге, то на этом турнире «бело-красные» не побеждали 5 туров кряду, причем в 4 из них команда терпела поражение. В начале сентября гости из Дюссельдорфа уступили «Айнтрахту» 2:1, затем сыграли вничью с «Вольфсбургом» (1:1) и проиграли дважды кряду «Боруссии» М (2:1) и «Фрайбургу» (1:2).

В гостях «Фортуна» терпела фиаско во всех двух играх текущего сезона.

Сейчас коллектив на 14 месте. На счету у него 4 очка — одна победа, одна ничья и 4 поражения.

Прогноз

Матч должен получиться богатым на голы. Ну, по крайне мере, на табло нулей точно быть не должно. Поединки с участием этих двух команд в последнее время заканчиваются с общим тоталом больше 2.5.

У «Герты» этот показатель составляет 9 игр, а у «Фортуны» подобный результат был в 16 из 18 встреч.

Фаворитом встречи считают «Герту» — 1.86 на победу хозяев и 4.20 на победу гостей. На ничью дают 3.85.

Мы делаем ставку на то, что в этом поединке будет забито не менее трех мячей. Коэффициент на «тотал больше 2.5» составляет 1.67. 0