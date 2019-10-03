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    Выстоят ли «волки» в стамбульском аду?

    «Бешикташ» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Бешикташ Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз на «Бешикташ» — «Вулверхэмптон»
    «Вулверхэмптон»
    В четверг, 3 октября турецкий «Бешикташ» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. Матч на «Водафон Арене» в Стамбуле начнется в 19:55 мск. Прогноз на «Бешикташ» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 03 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.75
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  • 3.45
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    «Бешикташ»

    «Черные орлы» начали сентябрь с выездной победы в контрольном матче с «Умраниеспором» (1:2), после чего у них началась черная полоса.

    «Бешикташ» в гостях уступил «Газишехир Газиантепу» (2:3) в матче чемпионате, пропустив три мяча, но едва не отыгравшись в концовке.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Групповой этап Лиги Европы начал с выездного поражения от братиславского «Слована» (2:4) — турки дважды отыгрывались, но пропустили два мяча на последних минутах.

    Вернувшись домой, стамбульский клуб спасся от поражения в матче с «Истанбулом» (1:1), а в последнем матче был на выезде разгромлен «Трабзонспором» (4:1).

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  • 30/09/2019

    • После 6 туров «Бешикташ» с 5 очками занимает 16 место в таблиц чемпионата Турции. Разница мячей 8-12. 2 гола забил Гювен Ялчин.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» пробились в групповой этап ЛЕ через сито квалификации, выбив по пути североирландский «Крузейдерс» (2:0, 4:1), армянский «Пюник» (4:0, 4:0) и итальянский «Торино» (2:3, 2:1).

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    Сентябрь для «Вулверхэмптона» начался с двух поражений в АПЛ — выездного от «Эвертона» (2:3) и домашнего от «Челси» (2:5).

    В групповом этапе ЛЕ английский клуб стартовал с домашнего поражения от «Браги» (1:0) Португальцы забили единственный мяч в середине второго тайма.

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    • Затем подопечные Нуну Эшпириту Санту на выезде спаслись от поражения в матче с «Кристал Пэласом» (1:1) и в Кубке английской лиги прошли по пенальти «Рединг» (1:1, 4:2 по пенальти).

    В последнем матче «Вулверхэмптон» одержал первую победу в АПЛ, победив на своем поле «Уотфорд» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После 7 туров АПЛ «волки» с 7 очками занимают 13-е место. Разница мячей 9-11, 2 гола забил Рауль Хименес.

    Прогноз и ставки

    На победу «Вулверхэмптона» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,25, на ничейный результат — 3,40, а на успех «Бешикташа» — 3,10.

    Несмотря на три поражения в последних 4 матчах, «Бешикташ» в этом сезоне еще не проигрывал на своем поле. Прогнозируем, что турки устоят и перед «волками».

    «Бешикташ» много пропускает в этом сезоне, защита «Волков» тоже не в форме, интересны варианты ТБ 2,5 за 1.90 и «обе забьют» за 1.70. 0

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    «Бешикташ» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года. Прогноз на «Бешикташ» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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