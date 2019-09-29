«Леванте» — «Осасуна». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 29 сентября 2019 года

В воскресенье, 29 сентября, «Леванте» на своем поле примет «Осасуну» в рамках седьмого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Осасуна».

«Леванте»

«Леванте» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 7 очков.

В августе «лягушки» проиграли «Алавесу» (0:1), после чего переиграли «Вильярреал» (2:1) и «Вальядолид» (2:0).

В сентябре подопечные Пако Лопеса сыграли хуже, уступив «Реалу» (2:3) и «Бетису» (1:3), а также сыграв вничью с «Эйбаром» (0:0).

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Среди травмированных у «Леванте» значатся полузащитники Энис Барди и Никола Вукчевич.

«Осасуна»

Футболисты «Осасуны» расположились на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 7 баллами.

Памплонцы начали сезон с победы над «Леганесом» (1:0), а затем подряд сыграли вничью с «Эйбаром» (0:0), «Барселоной» (2:2), «Вальядолидом» (1:1) и «Бетисом» (0:0).

В предыдущем туре команда Хагобы Аррасате в гостях потерпела поражение от мадридского «Реала» (0:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

После травм у «Осасуны» восстанавливаются Давид Гарсия, Унаи Гарсия, Ойер, Энрике Барха, Дарко Брашанац и Хавьер Кальво Мартинес.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Леванте» — 2.15, победа «Осасуны» — 3.30, ничья — 3.50.

Мы тоже склоняемся к успеху «лягушек», которые на своем поле традиционно очень сильны. В нынешнем сезоне на «Сьюдад де Валенсия» они набрали все семь очков, что уже говорит о многом.

Конечно, памплонцы окажут сопротивление, но их переполненный лазарет должен стать проблемой, которая не позволит набрать очки. Наш прогноз — победа хозяев.

Также можно присмотреться к ставке «победа "Леванте" ровно в один мяч или ничья» за 1.87. 0