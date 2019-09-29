ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабиан РуисУдивительные звезды Серии А: Руис — лидер «Наполи», Сенси — жемчужина «Интера» Джейдон СанчоНа пороге мировой славы. Санчо — уличный парень, бросивший вызов логике Маурисио ПочеттиноКонец идиллии. Почеттино превращается в несчастного Моуринью?
  • 13:49
    • Россиянки обыграли команду Кении в матче Кубка мира
  • 13:35
    • Квят пропустит квалификацию Гран-при России
  • 10:22
    • «Ливерпуль» может быть исключен из Кубка английской лиги
  • 00:06
    • «Вильярреал» одержал разгромную победу над «Бетисом»
  • 22:04
    • ЦСКА всухую обыграл «Торпедо»
  • 21:50
    • Моуринью отклонил предложения от пяти клубов ради «Реала» — СМИ
    Все новости спорта

    Как завершится встреча соседей по турнирной таблице?

    «Леванте» — «Осасуна». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 29 сентября 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леванте Прогнозы на Осасуну
    Прогноз на «Леванте» — «Осасуна»
    Роджер Марти
    В воскресенье, 29 сентября, «Леванте» на своем поле примет «Осасуну» в рамках седьмого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Осасуна».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 29 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.18
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.35
  • Играть!
    •

    «Леванте»

    «Леванте» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 7 очков.

    В августе «лягушки» проиграли «Алавесу» (0:1), после чего переиграли «Вильярреал» (2:1) и «Вальядолид» (2:0).

    В сентябре подопечные Пако Лопеса сыграли хуже, уступив «Реалу» (2:3) и «Бетису» (1:3), а также сыграв вничью с «Эйбаром» (0:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Среди травмированных у «Леванте» значатся полузащитники Энис Барди и Никола Вукчевич.

    «Осасуна»

    Футболисты «Осасуны» расположились на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 7 баллами.

    Памплонцы начали сезон с победы над «Леганесом» (1:0), а затем подряд сыграли вничью с «Эйбаром» (0:0), «Барселоной» (2:2), «Вальядолидом» (1:1) и «Бетисом» (0:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    В предыдущем туре команда Хагобы Аррасате в гостях потерпела поражение от мадридского «Реала» (0:2).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После травм у «Осасуны» восстанавливаются Давид Гарсия, Унаи Гарсия, Ойер, Энрике Барха, Дарко Брашанац и Хавьер Кальво Мартинес.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Леванте» — 2.15, победа «Осасуны» — 3.30, ничья — 3.50.

    Мы тоже склоняемся к успеху «лягушек», которые на своем поле традиционно очень сильны. В нынешнем сезоне на «Сьюдад де Валенсия» они набрали все семь очков, что уже говорит о многом.

    Конечно, памплонцы окажут сопротивление, но их переполненный лазарет должен стать проблемой, которая не позволит набрать очки. Наш прогноз — победа хозяев.

    Также можно присмотреться к ставке «победа "Леванте" ровно в один мяч или ничья» за 1.87. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Шеффилд — Ливерпуль
  • Сегодня в 14:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ювентус — СПАЛ
  • Сегодня в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Сегодня в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Падерборн — Бавария
  • Сегодня в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Шальке
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Сегодня в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Витязь — Металлург Мг
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Уотфорд
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Сегодня в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «МЮ» находится в кризисе уже давно
  • «МЮ» пресытился доходами. Клуб забыл обо всем, кроме денежных знаков
    • 22:52 24/09/2019     «Локомотив» — «Оренбург»
  • Очередная потеря «Локо». Семин победил на Урале, но может лишиться Крыховяка
    • 01:23 23/09/2019     Джейдон Санчо
  • На пороге мировой славы. Санчо — уличный парень, бросивший вызов логике
    • Вчера в 19:12
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Леванте» — «Осасуна». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 29 сентября 2019 года. Прогноз на «Леванте» — «Осасуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Хетафе»Обзор матчей седьмого тура чемпионата Испании по футболу 00:270
  • 11:26
    • Экс-хавбек ЦСКА готов бесплатно играть за «МЮ»
  • 14:03
    • Соболенко защитила чемпионский титул в Ухане
  • 13:28
    • «Амур» нанес поражение «Сибири»
    Допинг-контроль на ОИ-2018 в Пхенчхане Токио-2020 Новый сезон допинг-сериала. Россия может пролететь мимо Олимпиады-2020Все подробности скандала о махинациях с допинговыми пробами в РУСАДА 26/09/2019 в 21:090
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Зенит» лидерство в РПЛ?
  • 3.08
    •
  • 11:58
    • Сенников: Встреча «Локомотива» и «Зенита» — особое событие
  • 11:41
    • Российский автогонщик стал чемпионом «Формулы-3»
  • 11:09
    • «Аякс» подпишет новый контракт с ван де Бееком
    «Барселона» Футбол Примера. «Реал» одолел «Осасуну», «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Мальорку»Обзор матчей шестого тура чемпионата Испании по футболу 26/09/2019 в 23:240
  • 10:54
    • Симеоне: В дерби все решают мелкие детали
  • 10:39
    • «Манчестер Юнайтед» хочет сменить Сульшера на Почеттино
  • 09:10
    • У «Торпедо» нет задачи выхода в РПЛ, заявил Лебеденко
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие