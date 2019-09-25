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    «Торпедо» окажет сопротивление «Крыльям Советов»

    «Торпедо» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Торпедо» — «Крылья Советов»
    Сергей Игнашевич
    В 1/16 финала Кубка России «Торпедо» будет принимать «Крылья Советов». Матч состоится 25 сентября на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Крылья Советов».

    «Торпедо»

    В непростой для себя встрече в рамках 1/32 Кубка России «Торпедо» в гостях обыграл московский «Велес» в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:6).

    После этого «автозаводцы» приняли участие еще в 5 матчах в рамках ФНЛ. Все поединки подопечные Сергея Игнашевича провели удачно, завоевав максимальное количество очков.

    Черно-белые сумели победить «Енисей» (2:0), «Ротор» (0:2), «Химки» (1:0), «Краснодар-2» (2:1) и «Томь» (2:1).

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    Такая серия положительных результатов позволяет московскому клубу занять первую строчку в турнирной таблице ФНЛ. Сейчас в активе у «Торпедо» имеется 37 очков, которые команда заработала в 14 матчах.

    «Крылья Советов»

    На данный момент коллектив из Самары ведет борьбу за выживание в РПЛ. В 10 матчах сезона команда набрала 8 баллов и заняла 14 позицию в турнирной таблице.

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    • Последний раз этот клуб побеждал в середине августа. 17 числа «Крылья Советов» уверенно переиграли «Урал» в гостях (1:3).

    Спустя неделю подопечные Миодрага Божовича потерпели поражение от «Спартака» (1:2), а через 5 дней в противостоянии с «Динамо» команды не выявили сильнейшего (0:0).

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    В 9 туре РПЛ «Крылья Советов» в результативной битве уступили «Краснодару» (4:1), а в последнем на сегодняшний день матче самарцы сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничью — 3,05, а на победу «Крыльев Советов» — 3,15.

    Наш прогноз на матч — проход «Торпедо» с коэффициентом 1,68. 0

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    «Торпедо» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года. Прогноз на «Торпедо» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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