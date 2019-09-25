«Факел» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

В среду, 25 сентября, в матче 1/16 финала Кубка России воронежский «Факел» в домашней встрече сыграет с тульским «Арсеналом». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. Прогноз на «Факел» — «Арсенал» Тула.

«Факел»

«Факел» уже сыграл один поединок в этом Кубке России, одолев в 1/32 финала второлиговый «Салют-Белгород» в гостях со счетом 3:1.

После 14 туров этого розыгрыша ФНЛ, в котором выступают воронежцы, они идут на предпоследнем, 19-месте, имея на своем счету всего лишь десять баллов.

«Сине-белые» не знают радости победы в трех последних встречах. Сперва они расписали домашнюю мировую в этом отрезке с главным аутсайдером ФНЛ «Енисеем» — 1:1.

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После чего проиграли две встречи кряду — в Волгограде «Ротору» (0:2) и на своей территории «Химкам» (0:3).

«Арсенал» Тула

Туляки в прошлом розыгрыше Кубка России добрались до полуфинала, где уступили по итогам двух встреч екатеринбургскому «Уралу» — 2:2 и 0:1.

В турнирной таблице РПЛ «оружейники» после 10 туров расположились на восьмом месте, имея на своем счету 14 набранных баллов.

«Пряники» также не знают побед в трех играх подряд. В этот период они сперва поочередно уступили ЦСКА (1:2) дома и «Зениту» (1:3) в гостях, а накануне сыграли вничью с «Уралом» (1:1) в родных пенатах.

Последний раз эти команды играли меду собой в сезоне 2015/16. И тогда в рамках ФНЛ «Факел» дома выиграл — 3:1, в Туле «Арсенал» взял реванш — 1:0.

Прогноз на «Факел» — «Арсенал» Тула

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» в основное время предлагают — 1.90.

На викторию «Факела» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.30.

Проход: «Арсенала» — 1.40, «Факела» — 2.85.

Прогнозируем, что середняк Премьер-лиги еще по итогам основного времени решит вопрос с аутсайдером ФНЛ. 0