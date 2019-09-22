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    Продлит ли «Хетафе» безвыигрышную серию в Примере?

    «Хетафе» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч чемпионата Испании 22 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Хетафе» — «Мальорка»
    Хорхе Молина
    В воскресенье, 22 сентября, в рамках пятого тура испанской Примеры «Хетафе» на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» сыграет с «Мальоркой». Начало игры — в 13:00 по мск. Прогноз на «Хетафе» — «Мальорка».
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    Футбол. Испания. Примера 22 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Хетафе»

    «Хетафе» блестяще провел прошлый сезон, став пятой командой Примеры. От четвертого лигачемпионовского места команда отстала всего на два балла.

    В летнее трансферное окно клуб из пригорода Мадрида подписал ряд неплохих футболистов, среди которых можно выделить Энрика Галего и Файкала Фахра.

    В чемпионате Испании «синие» еще не побеждали. Начали они с проигрыша от «Атлетико» (0:1), после чего добыли три ничьи подряд, причем все с одинаковым счетом 1:1 (с «Атлетиком», «Алавесом» и «Бетисом»). С тремя очками «Хетафе» сейчас идет 18-м в Ла Лиге.

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    • Накануне «городские» стартовали в групповом этапе Лиги Европы, где одержали победу над турецким «Трабзонспором» (1:0), забив единственный гол в первой половине первого тайма.

    «Мальорка»

    «Мальорка», которая в прошлом сезоне выступала в Сегунде и стала там пятой, добыла путевку в элиту через матчи плей-офф.

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    В межсезонье островитяне приобрели Мартина Вальхента и Анте Будимира, а в контрольных матчах проиграли всего один раз.

    В стартовом поединке Примеры «киноварные» на своем поле взяли верх над «Эйбаром» (2:1), после чего дважды проиграли — «Реал Сосьедаду» (0:1) дома и «Валенсии» (0:2) в гостях.

    Все прогнозы на футбол

    В четвертом туре испанского первенства «красно-черные» смогли добыть очко в домашней игре с «Атлетиком» (0:0). С четырьмя баллами они занимают 15-е место.

    Этим летом эти коллективы играли между собой контрольный поединок, который не принес забитых мячей.

    Прогноз на «Хетафе» — «Мальорка»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хетафе» — 1.91, победа «Мальорки» — 5.15, ничья — 3.30.

    Рекомендуем в этом поединке поставить с форой на гостей, т.к. хозяева вполне могут не успеть восстановиться после четвергового матча в Лиге Европы. 0

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    «Хетафе» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч чемпионата Испании 22 сентября 2019 года. Прогноз на «Хетафе» — «Мальорка». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.51
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