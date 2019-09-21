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    От матча в Удине не стоит ждать много голов

    «Удинезе» — «Брешиа». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 21 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Удинезе Прогнозы на Брешию
    Прогноз на «Удинезе» — «Брешиа»
    В четвертом туре итальянской Серии А «Удинезе» будет принимать «Брешию». Игра пройдет на «Дачия Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Удинезе» — «Брешиа».
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.85
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.15
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    «Удинезе»

    На данный момент коллектив из Удине находится на 17 месте в турнирной таблице с 3 очками в активе. За 3 матча команда сумела забить 2 гола, пропустив при этом 4 мяча.

    Новый сезон «маленькие зебры» начали с победы в Кубке Италии над клубом «Судтироль» (3:1), а спустя неделю «Удинезе» на своем поле минимально переиграл «Милан» в рамках Серии А (1:0).

    Во втором туре черно-белые уступили «Парме» (1:3). А во время паузы на матчи сборных подопечные Игора Тудора провели товарищескую встречу против «Порденоне», в которой они взяли верх (2:0).

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    В поединке 14 сентября команда из Удине не сумела зацепиться за очки в Милане, потерпев поражение от «Интера» (1:0).

    «Брешиа»

    Как и «Удинезе», «Брешиа» имеет в своем активе лишь 3 очка, заработанных в 3 встречах в Серии А. С разницей голов 4:5 команда занимает 14 строчку в турнирной таблице Серии А.

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    • В первой же официальной игре сезона «ласточки» уступили «Перудже» в овертайме (2:1) и вылетели из Кубка Италии. А в матче 1 тура чемпионата подопечные Эудженио Корини победили «Кальяри» (0:1).

    Позже «Брешиа» оступилась в выездном поединке против «Милана» (1:0). А во время паузы на игры сборных бело-голубые приняли участие в двух товарищеских встречах. В них «ласточки» одолели «Мантову» (1:5) и «Фрозиноне» (3:2).

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    В последнем на сегодняшний день матче в Серии А команда в результативной битве против «Болоньи» потеряла очки (3:4).

    Прогноз

    На победу «Удинезе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничью — 3,70, а на победу «Брешии» — 4,20.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Удинезе» — «Брешиа». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 21 сентября 2019 года. Прогноз на «Удинезе» — «Брешиа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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