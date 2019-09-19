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    Выстоит ли «Слован» против стамбульского коллектива?

    «Слован» — «Бешикташ». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз на «Слован» — «Бешикташ»
    Домагой Вида
    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Слован» будет принимать «Бешикташ». Игра пройдет на стадионе «Тегельне поле» 19 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Слован» — «Бешикташ».
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 19 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.30
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.10
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    «Слован»

    В чемпионате Словакии уже прошло 8 туров. В этих играх небесно-голубые заработали 19 очков и заняли второе место в турнирной таблице с разницей мячей 22:7.

    А в финальной стадии квалификации еврокубков «Короли Братиславы» встречались с ПАОКом. В домашнем поединке «Слован» минимально переиграл греков (1:0), а в городе Салоники подопечные Мартина Шевелы уступили (3:2), но прошли дальше.

    После этого в 7 туре Первой лиги Словакии небесно-голубые потерпели крупное поражение от клуба «Дунайська Стреда» (5:2).

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    А в матче 15 сентября коллектив из Братиславы легко обыграл «Спартак» Трнава (2:0).

    «Бешикташ»

    Сейчас стамбульская команда демонстрирует далеко не лучшие результаты в турецкой Суперлиге. На данный момент на счету «черных орлов» имеется лишь 4 очка, заработанных в 4 матчах. Поэтому клуб довольствуется только 13 местом в турнирной таблице.

    В 1 поединке сезона «Бешикташ» крупно проиграл «Сивасспору» на выезде (3:0). Затем подопечные Абдуллаха Авджи одолели «Гезтепе» (3:0).

    После этого черно-белые расписали мировую с «Ризеспором» (1:1), а в товарищеской встрече 7 сентября стамбульский клуб победил «Умраниеспор» (1:3).

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    Чуть позже в матче 4 тура Суперлиги команда вновь уступила в гостях «Газиантепу» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Слована» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,35, на ничью — 3,50, а на победу «Бешикташа» — 2,21.

    Наш прогноз на матч — «Бешикташ» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,62. 0

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    «Слован» — «Бешикташ». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября 2019 года. Прогноз на «Слован» — «Бешикташ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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