«Копенгаген» — «Лугано». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В четверг, 19 сентября, датский «Копенгаге» на стадионе «Паркен» в первом туре группового этапа Лиги Европы квартета В сыграет со швейцарским «Лугано». Начало игры — в 19:55 по мск. Прогноз на «Копенгаген» — «Лугано».

«Копенгаген»

«Копенгаген» в ранге чемпиона Дании начал эту компанию в самом престижном евротурнире. Там он смог преодолеть один раунд, дважды обыграв валлийский ТНС.

Но затем был выбит сербской «Црвеной Звездой». Оба матча закончились по 1:1, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне балканского клуба.

В раунде плей-офф Лиги Европы датские «львы» не без труда преодолели барьер в лице чемпиона Латвии ФК «Рига». Дома датчане выиграли 3:1, а в гостях минимально уступили 0:1, позволившее «Копенгагену» пробиться в групповой этап.

В прошлом сезоне «бело-синие» в групповой стадии ЛЕ в одной компании с «Зенитом», пражской «Славией» и «Бордо» с пятью очками финишировали на четвертой строке.

Отметим, что на данный момент у подопечных Столе Сольбаккена 3-матчевая проигрышная серия с учетом еврокубков в и чемпионата Дании, где они идут вторыми.

«Лугано»

«Лугано» в минувшем чемпионате Швейцарии завоевал бронзовые награды, позволившие команде сразу же взять старт с группового этапа ЛЕ.

«Белые» последний и единственный раз играли на групповом этапе Лиги Европы в 2017 году. И тогда в одном квартете со «Стяуа», «Викторией Пльзень» и «Хапоэлем из Беэр-Шевы» они заняли третье место.

В том розыгрыше «бьянконери» по три раза побеждали и проигрывали, но девяти набранных очков им для выхода в плей-офф оказалось недостаточно.

Календарь и таблица Лиги Европы

После шести туров текущего чемпионата Швейцарии «Лугано» идет девятым из 10 участников, имея в своем активе всего четыре очка.

У швейцарского коллектива также, как и у его предстоящего противника, 3-матчевая проигрышная серия.

Прогноз на «Копенгаген» — «Лугано»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Копенгагена» предлагают — 1.57.

На викторию «Лугано» дают — 6.20, ничья оценена — в 4.20

Оба коллектива на данный момент находятся не в лучших кондициях. Будет не удивительно, если эта игра не принесет много забитых голов. 0