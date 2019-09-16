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    Одержит ли «Торино» третью кряду победу в этой Серии А?

    «Торино» — «Лечче». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 16 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Торино Прогнозы на Лечче
    Прогноз на «Торино» — «Лечче»
    Симоне Дзадза
    В понедельник, 16 сентября, в заключительном поединке третьего тура итальянской Серии А «Торино» на стадионе «Олимпико» сыграет с новичком «Лечче». Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на «Торино» — «Лечче».
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Торино»

    Туринский коллектив начал этот сезон раньше всех в Италии. Из-за еврокубкового бана «Милана» «Торино» пришлось играть в квалификации Лиги Европы.

    На евроарене дружина Вальтера Мадзарри сперва поочередно выбила венгерский «Дебрецен» и белорусский «Шахтер» из Солигорска, но на раунде плей-офф она была остановлена английским «Вулверхемптоном», дважды проиграв — 1:2 и 2:3.

    А в матчах Серии А «быки» еще очков не теряли. Начали они с победы на своем поле над «Сассуоло» со счетом 2:1, а затем переиграли в Бергамо бронзового призера предыдущего первенства «Аталанту» — 3:2.

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  • 01/09/2019

    • В минувшем чемпионате Италии «Торино» из 19 домашних матчей выиграл в 12 из них. Еще два встречи туринцы закончили вничью и пять раз проиграли.

    «Лечче»

    В прошлом сезоне «Лечче» занял второе месте в Серии Б и получил прямую путевку в элитный итальянский дивизион.

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    Отметить, что «желто-красные» являются четко выраженной домашней командой, выиграв в минувшем сезоне в родных пенатах в 13 из 18 встреч при одном поражении. А на выезде было только шесть викторий в 18 играх.

    Календарь и таблица Серии А

    Начали новый сезон «волки» с разгромной победы над «Салернитаной» (4:0) в Кубке Италии. А оба поединке в Серии А они проиграли. Начали с крупного поражения от «Интера» (0:4) в гостях, а потом уступили дома «Вероне» (0:1).

    В последний раз клубы встречались аж в 2012 году в рамках 1/32 Кубка Италии. И тогда «Торино» на своем поле уверенно взял верх 4:2.

    Прогноз на «Торино» — «Лечче»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торино» — 1.49, победа «Лечче» — 8.00, ничья — 4.50.

    Прогнозируем, что «Торино» на своем поле легко справится с новичком элитного дивизиона. Предлагаем поставить с форой на хозяев. 0

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    «Торино» — «Лечче». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 16 сентября 2019 года. Прогноз на «Торино» — «Лечче». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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