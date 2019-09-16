«Торино» — «Лечче». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 16 сентября 2019 года

В понедельник, 16 сентября, в заключительном поединке третьего тура итальянской Серии А «Торино» на стадионе «Олимпико» сыграет с новичком «Лечче». Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на «Торино» — «Лечче».

«Торино»

Туринский коллектив начал этот сезон раньше всех в Италии. Из-за еврокубкового бана «Милана» «Торино» пришлось играть в квалификации Лиги Европы.

На евроарене дружина Вальтера Мадзарри сперва поочередно выбила венгерский «Дебрецен» и белорусский «Шахтер» из Солигорска, но на раунде плей-офф она была остановлена английским «Вулверхемптоном», дважды проиграв — 1:2 и 2:3.

А в матчах Серии А «быки» еще очков не теряли. Начали они с победы на своем поле над «Сассуоло» со счетом 2:1, а затем переиграли в Бергамо бронзового призера предыдущего первенства «Аталанту» — 3:2.

В минувшем чемпионате Италии «Торино» из 19 домашних матчей выиграл в 12 из них. Еще два встречи туринцы закончили вничью и пять раз проиграли.

«Лечче»

В прошлом сезоне «Лечче» занял второе месте в Серии Б и получил прямую путевку в элитный итальянский дивизион.

Отметить, что «желто-красные» являются четко выраженной домашней командой, выиграв в минувшем сезоне в родных пенатах в 13 из 18 встреч при одном поражении. А на выезде было только шесть викторий в 18 играх.

Календарь и таблица Серии А

Начали новый сезон «волки» с разгромной победы над «Салернитаной» (4:0) в Кубке Италии. А оба поединке в Серии А они проиграли. Начали с крупного поражения от «Интера» (0:4) в гостях, а потом уступили дома «Вероне» (0:1).

В последний раз клубы встречались аж в 2012 году в рамках 1/32 Кубка Италии. И тогда «Торино» на своем поле уверенно взял верх 4:2.

Прогноз на «Торино» — «Лечче»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торино» — 1.49, победа «Лечче» — 8.00, ничья — 4.50.

Прогнозируем, что «Торино» на своем поле легко справится с новичком элитного дивизиона. Предлагаем поставить с форой на хозяев. 0