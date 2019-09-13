«Фортуна» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Бундеслиги 13 сентября 2019 года

В Дюссельдорфе состоится матч 4 тура немецкой Бундеслиги 1, в котором будут играть местная «Фортуна» и «Вольфсбург». Команды проведут встречу 13 сентября. Начало в 21:30 по мск. Прогноз на «Фортуна» — «Вольфсбург».

«Фортуна»

После трех туров «Фортуна» занимает 12 место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда одержала лишь одну победу и проиграла две встречи кряду.

На старте сезона клуб одержал выездную победу над «Вердером». Однако затем хозяева проиграли «Байеру» на своем поле 1:3, а после этого уступили в гостях у «Айнтрахта» 2:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

Последние 10 домашних матчей «Фортуны» завершались при трех и более забитых голах. В этом сезоне во всех встречах с участием этой команды забивались голы с обеих сторон.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» идет третьим. У него 7 очков — две победы и одна ничья. Так что на данный момент «волки» в отличной форме.

В первом туре команда одержала победу над «Кельном» со счетом 2:1. После этого ей удалось «всухую» обыграть «Герту» с результатом 0:3. В прошлый раз «бело-зеленые» расписали ничью 1:1 с новичком турнира — клубом «Падерборн».

5 сентября гости сыграли с «Гамбургом» в рамках товарищеской встречи. Там была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

В этом сезоне «Вольфсбург» выиграл 4 выездных поединка из четырех, учитывая товарищеские игры. Во всех случаях коллектив забивал не менее двух голов.

В последних трех выездных матчах Бундеслиги с участием «волков» было забито как минимум три гола.

Прогноз

По коэффициентам расклад такой: 3.15 на хозяев и 2.26 на гостей.

Этот матч должен получиться результативным. Обе команды и забивают, и пропускают. «Фортуна» делает это меньше. В любом случае, больше трех голов мы должны увидеть. Прогнозируем тотал больше 2.5 за 1.67.

Также предлагаем поставить на то, что «Вольфсбург» забьет больше 1.5 гола. Коэффициент составляет 1.95. Все-таки пока что гости неплохо это делают. 0