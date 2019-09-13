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    Как будут обстоять дела с голами в матче «Фортуна» — «Вольфсбург»

    «Фортуна» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Бундеслиги 13 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Фортуна» — «Вольфсбург»
    Джером Руссийон
    В Дюссельдорфе состоится матч 4 тура немецкой Бундеслиги 1, в котором будут играть местная «Фортуна» и «Вольфсбург». Команды проведут встречу 13 сентября. Начало в 21:30 по мск. Прогноз на «Фортуна» — «Вольфсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.10
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.25
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    «Фортуна»

    После трех туров «Фортуна» занимает 12 место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда одержала лишь одну победу и проиграла две встречи кряду.

    На старте сезона клуб одержал выездную победу над «Вердером». Однако затем хозяева проиграли «Байеру» на своем поле 1:3, а после этого уступили в гостях у «Айнтрахта» 2:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Последние 10 домашних матчей «Фортуны» завершались при трех и более забитых голах. В этом сезоне во всех встречах с участием этой команды забивались голы с обеих сторон.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» идет третьим. У него 7 очков — две победы и одна ничья. Так что на данный момент «волки» в отличной форме.

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    В первом туре команда одержала победу над «Кельном» со счетом 2:1. После этого ей удалось «всухую» обыграть «Герту» с результатом 0:3. В прошлый раз «бело-зеленые» расписали ничью 1:1 с новичком турнира — клубом «Падерборн».

    5 сентября гости сыграли с «Гамбургом» в рамках товарищеской встречи. Там была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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    • В этом сезоне «Вольфсбург» выиграл 4 выездных поединка из четырех, учитывая товарищеские игры. Во всех случаях коллектив забивал не менее двух голов.

    В последних трех выездных матчах Бундеслиги с участием «волков» было забито как минимум три гола.

    Прогноз

    По коэффициентам расклад такой: 3.15 на хозяев и 2.26 на гостей.

    Этот матч должен получиться результативным. Обе команды и забивают, и пропускают. «Фортуна» делает это меньше. В любом случае, больше трех голов мы должны увидеть. Прогнозируем тотал больше 2.5 за 1.67.

    Также предлагаем поставить на то, что «Вольфсбург» забьет больше 1.5 гола. Коэффициент составляет 1.95. Все-таки пока что гости неплохо это делают. 0

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    «Фортуна» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Бундеслиги 13 сентября 2019 года. Прогноз на «Фортуна» — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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