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    Сохранит ли «Витесс» статус домашней команды?

    «Витесс» — АЗ Алкмар. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Эредивизи 1 сентября 2019 года

    Прогнозы на АЗ Алкмар
    Прогноз на «Витесс» — АЗ Алкмар
    Данило Духи
    В 5 туре голландской Эредивизи сойдутся «Витесс» из Арнема и АЗ из Алкмара. Команды выступят на «Гелредом», где противостояние начнется в 17:45 по мск. Прогноз на «Витесс» — АЗ Алкмар.

    «Витесс»

    По результатам 4 туров «Витесс» идет на 2 месте. Подопечные Леонида Слуцкого набрали 8 очков. Его команда дважды сыграла вничью и столько же раз одержала победу.

    Сразу стоит выделить ничью с «Аяксом» 2:2. В этом матче хозяевам было важно не проиграть на старте сезона и у них это вышло. Затем было две победы кряду над «Виллемом II» (0:2) и «Зволле» (3:0). В прошлый раз «желто-черные» сыграли вничью с «Хераклесом» 1:1.

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    Команда имеет отличную домашнюю статистику — в 18 из 19 матчей клуб оставался непобедим в родных стенах. В последнее время «Витесс» регулярно забивает на домашней арене, причем делает это не единожды — в 7 из 8 поединков тотал больше 1.5.

    АЗ Алкмар

    АЗ пропустил один тур из-за участия в квалификации Лиги Европы, где, кстати, гостям удалось пробиться в групповой этап, обыграв «Антверпен» 1:4 во второй встрече. Перед этим клуб сыграл дома вничью с этим же соперником.

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    Что касается Эредивизи, то здесь за три матча у Алкмара 2 победы и одна ничья. В прошлый раз клуб расписал мировую нулевую с «Гронингемом». Ранее команда одержала две победы — над «Фортуной» 4:0 и «Валвейком» 0:2.

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    • До встречи с «Валвейком» АЗ не побеждал на выезде 6 поединков кряду. Стоит добавить, что в трех стартовых выступлениях «красно-белые» ни разу не пропустили.

    Прогноз

    Коэффициенты отличаются не существенно — 2.37 на первую и 2.80 на вторую. 3.70 букмекеры установили на ничью.

    Обе команды немного пропускают. Так что наверняка море голов ждать не стоит. Вероятно, что тотал будет на уровне трех и не более. Поставим на то, что первый тайм закончится при тотале меньше 1.5. Коэффициент дается 1.61. Команды проводят первую очную встречу в сезоне, поэтому будут присматриваться друг к другу.

    Учитывая то, как дома играет «Витесс», то можно предположить, что команда Слуцкого будет близка к победе. Прогноз — 1Х и ТБ 2.5. Все же гости потратили немало сил среди недели. 0

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    «Витесс» — АЗ Алкмар. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Эредивизи 1 сентября 2019 года. Прогноз на «Витесс» — АЗ Алкмар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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