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    Поднимется ли «Лион» на вершину Лиги 1?

    «Монпелье» — «Лион». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч французской Лиги 1 27 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монпелье Прогнозы на Лион
    Прогноз на «Монпелье» — «Лион»
    «Лион» выиграл в первых двух турах с общим счетом 9:0
    Во вторник, 27 августа, «Монпелье» будет принимать на своем поле «Лион» в рамках третьего тура французской Лиги 1. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Монпелье» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.05
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    «Монпелье»

    «Монпелье» в прошлом чемпионате Франции занял шестое место. В 38 поединках Лиги 1 «Паладины» 15 раз выиграли, 14 игр свели вничью и девять встреч проиграли.

    В летнее трансферное окно ушли в «Монако» основной вратарь Бенжамен Лекомт и защитник Рубен Агилар.

    В «Кельн» отправился полузащитник Элье Скириа, а также «Хаддерсфилд» окончательно выкупил трансфер нападающего Исаака Мбенза.

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    Среди приобретений стоит выделить покупку у «Нима» за 9,5 миллионов евро хавбека Теджи Саванье и у «Тулузы» форварда Анди Делора за 4,5 миллионов.

    На старте нового сезона подопечные Мишеля Дер Закаряна не знают побед, проиграв дома «Ренну» (0:1) и сыграв вничью с «Бордо» (1:1) на выезде.

    «Лион»

    По итогам прошлого сезона «Лион» занял третье место. И теперь «львы» сыграют сразу на групповой стадии Лиги чемпионов. На тренерском мостике клуба летом произошли изменения — место Бруно Женезио занял Сильвиньо.

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    «Ткачи» в первом туре нового чемпионата разгромили в гостях «Монако» со счетом 3:0, во втором — на выезде «Анже» (6:0), поэтому в случае победы станут лидером Лиги 1.

    Первой викторией они прервали свою проигрышную серию, состоящую на тот момент из двух встреч кряду, правда, это были товарищеский поединки. Они проиграли английским «Ливерпулю» (1:3) и «Борнмуту» (0:3).

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    • В летнее трансферное окно «Лион» продал Набиля Фекира, Танги Ндомбеле и Ферлана Менди, выручив за них 122 млн евро. Приобрели «Львы» лишь защитника «Сампдории» Йоакима Андерсена.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля — 3,6, а ничья — 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 4,0.. 0

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    «Монпелье» — «Лион». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч французской Лиги 1 27 августа 2019 года. Прогноз на «Монпелье» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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