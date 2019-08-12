«Энерги» — «Бавария». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Кубка Германии 12 августа 2019 года

В рамках первого раунда Кубка Германии мюнхенская «Бавария» на выезде сыграет с «Энерги». Матч пройдет 12 августа на «Стадионе Дружбы» в Коттбусе. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Энерги» — «Бавария».

«Энерги»

«Энерги» из Коттбуса в прошлом сезоне понизился в классе. Команда заняла семнадцатое место в третьей Бундеслиге и теперь представляет региональную лигу — четвертый по силе дивизион чемпионата Германии. В Бундеслиге команда в последний раз играла десять лет назад.

В этом году в региональной лиге подопечные Клауса-Дитера Волитца провели три матча. Команда на своем поле обыграла «Альтглинике» (3:2), затем уступила дублирующему составу «Герты» (2:5), после чего обыграла «Рот-Вайс Эрфудт» (5:3).

Выступать на полулюбительском уровне не согласились многие ведущие игроки команды. В частности, в межсезонье клуб покинул лучший бомбардир Стрели Мамби.

«Бавария»

Для чемпиона и обладателя Кубка Германии «Баварии» новый сезон начался матчем за Суперкубок Германии. Подопечные Нико Ковача в первой официальной игре сезона проиграли «Боруссии» со счетом 0:2.

До матча против «Боруссии» «Бавария» принимала участие в традиционном Международном кубке чемпионов. В трех матчах мюнхенцы одержали две победы.

После поражения от «Арсенала» (1:2) «Бавария» обыграла «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0).

Перед стартом в Кубке Германии мюнхенцы провели «репетицию» — товарищеский матч против любительского клуба «Роттах-Эгерн» завершился победой «Баварии» с фантастическим счетом 23:0. Больше всех у мюнхенцев забил Корентен Толиссо, на счету которого четыре гола.

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Прогноз

На победу «Энерги» по итогам основного времени матча дается коэффициент 38,00, на ничью — 16,00, а на победу «Баварии» — 1,035.

На то, что в следующий этап пройдут хозяева, можно поставить с коэффициентом 18,00, тогда как на проход «Баварии» — 1,005.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 голов с коэффициентом 1.96. 0