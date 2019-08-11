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    «Страсбур» начнет Лигу 1 с победы?

    «Страсбур» — «Метц». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Франции 11 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Страсбург Прогнозы на Метц
    Прогноз на «Страсбур» — «Метц»
    Людовик Айорк
    В воскресенье, 11 августа, в стартовом туре чемпионата Франции сезона 2019/20 «Страсбур» дома сразится с «Метцем». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Страсбур» — «Метц».
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.05
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.80
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    «Страсбур»

    «Страсбург» в прошлой Лиге 1 занял 11-е место. Команда добыла в 38 матчах первенства 11 побед, 16 раз сыграла вничью и 11 встреч проиграла.

    Но несмотря на столь низкое место в турнирной таблице, «расинги» смогли пробиться в еврокубки, выиграв в финале Кубка лиги у «Генгама» по пенальти.

    На евроарене «сине-бело-красные» провели уже три поединка. Сперва на стадии второй квалификации ЛЕ они прошли израильский «Маккаби Хайфа»: дома выиграли 3:1, а в гостях уступили 1:2.

    В первом матче третьего отборочного раунда «Страсбур» в Болгарии минимально переиграл «Локомотив Пловдив» со счетом 1:0.

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    • На трансферном рынке клуб из Страсбура не отличался высокой активностью. Среди приобретений можно выделить покупку у «Кана» защитника Александра Джику за 4,5 млн евро.

    «Метц»

    «Метц» после годичного отсутствия смог вернуться в высший свет французского футбола. В прошлом сезоне он провел в Лиге 2, которую выиграл досрочно.

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    В пердсезоных матчах «драконы» победили только в двух встречах из семи, одолев коллективы из низших лиг Франции, также еще они два матча свели вничью и трижды проиграли.

    Поражения пришлись от «Реймса» (0:2) и дважды от команды немецкой Бундеслиги «Майнца» (по 0:1).

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    «Темно-бордовые» усилились в летнее трансферное окно ивуарийским хавбеком Викторьеном Ангбаном, которого они купили у «Челси» за 6 млн евро.

    Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2017/18 в рамках Лиги 1. И тогда в Страсбуре команды сыграли вничью 2:2, а в Метце хозяева победили — 3:0.

    Прогноз на «Страсбур» — «Метц»

    «Страсбур» уже полным ходом проводит официальные матчи и имеет хороший игровой тонус, в отличии от своего предстоящего противника. Рекомендуем поставить на победу хозяев. 0

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    «Страсбур» — «Метц». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Франции 11 августа 2019 года. Прогноз на «Страсбур» — «Метц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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