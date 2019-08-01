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    «Глазго Рейнджерс» спокойно пройдет в следующий этап

    «Прогресс Нидеркорн» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Рейнджерс
    Прогноз на «Прогресс Нидеркорн» — «Глазго Рейнджерс»
    Стивен Джеррард
    В ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов шотландский «Глазго Рейнджерс» будет принимать люксембургский «Прогресс Нидеркорнд». Матч пройдет 1 августа на стадионе «Жози Бартель». Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Прогресс Нидеркорн» — «Глазго Рейнджерс».

    «Прогресс Нидеркорн»

    Прошлый сезон «Прогресс» завершил на четвертом месте в чемпионате Люксембурга. В Лиге Европы команде пришлось стартовать с предварительного раунда квалификации.

    На старте турнира люксембуржцы одолели представителя Уэльса «Кардифф Метрополитан», причем только за счет правила выездного гола. Дома «Прогресс» выиграл со счетом 1:0, а на выезде проиграл 1:2.

    Далее команду ждала встреча с ирландским «Корк Сити». Здесь также удалось добыть победу только в одной игре. В первом матче в гостях «Прогресс» выиграл со счетом 2:0, после чего позволил себе проиграть дома — 1:2.

    Ну а первый матч против «Рейнджерс» завершился для команды гостевым поражением — 0:2.

    «Глазго Рейнджерс»

    В предыдущем чемпионате Шотландии «Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда финишировали на втором месте в турнирной таблице, пропустив вперед своего извечного конкурента «Селтик».

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    В Лиге Европы команда стартовала с первого квалификационного раунда. На старте турнира «Глазго Рейнджерс» размялся на команде из Гибралтара «Сент-Джозефс» — 4:0 и 6:0.

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    Обыграть «Прогресс» в первом матче второго раунда квалификации команде удалось на своем поле благодаря голам Джо Арибо и Шейи Оджо — 2:0.

    Отметим, что после каждого из матчей Лиги Европы шотландский клуб проводил контрольные поединки против «Марселя» (победа 4:0), а также двух английских команд. Сперва «джерс» сыграли вничью с «Блекбэрном» (1:1), а затем минимально обыграли «Дерби» (1:0).

    Прогноз

    На победу хозяев поля в этом матче букмекеры дают коэффициент 11,50, на ничью — 5,80, а на успех «Рейнджерс» — 1,26.

    «Рейнджерс» удалось оформить комфортный задел в первой игре. Теперь команда может не форсировать события в ответном матча и спокойно доводить дело до выхода в следующий этап. Вряд ли подопечные Джеррарда позволят себе не выиграть, но и разгрома ожидать не стоит.

    Наш прогноз на матч — победа «Рейнджерс» и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,93. 0

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    «Прогресс Нидеркорн» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 августа 2019 года. Прогноз на «Прогресс Нидеркорн» — «Глазго Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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