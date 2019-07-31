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    «Црвена Звезда» преподаст еще один урок финнам

    ХИК — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 31 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на ХИК — «Црвена Звезда»
    Марко Марин
    В среду, 31 июля, в рамках ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, финский ХИК на своем поле примет сербскую «Црвену Звезду» (первая игра — 0:2). Начало поединка — в 21:45 мск. Прогноз на ХИК — «Црвена Звезда».

    ХИК

    Финская команда любит пользоваться услугами легионеров, однако их качество стоит ставить под сомнение.

    В первом раунде еврокубка ХИК довольно уверенно разобрался с «Торсхавном» — 3:0 и 2:2. Во втором поединке дружина Тони Коскели даже уступала 0:2, но в итоге сумела собраться и не допустить «сюрприза» в виде своего вылета.

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    Чемпионат Финляндии в самом разгаре, но ХИК пока занимает лишь пятую строчку, сыграв на один матч больше, чем конкуренты.

    Стоит отметить в составе команды двух россиян — Максима Рудакова и Ивана Тарасова, но их имена вряд ли о чем-то говорят российским болельщикам. Парни делают только первые шаги в большом футболе.

    «Црвена Звезда»

    Для «Црвены Звезды» последний месяц прошел в поисках своей игры, что вполне логично, ведь сезон только начинается.

    Возможности сербского гранда вполне позволяют показывать скоростной и агрессивный футбол. Это команда показала на внутренней арене, где добыла уже две победы, забила четыре мяча и ни одного не пропустила.

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    В первом раунде квалификации ЛЧ соперником сербов была скромная литовская «Судува». Первая игра в гостях завершилась для подопечных Владана Милоевича невзрачной нулевой ничьей. К счастью, дома удалось забить два мяча в первые 30 минут игры и пройти дальше — 2:1.

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    • В первом матче против ХИКа сербы показали, что не просто так их состав стоит в десять раз дороже, чем у соперника, забив по голу в каждом из таймов.

    Прогноз

    «Црвена Звезда» в прошлом сезоне пробилась в групповой этап, а затем достойно сражалась в самом сильном квартете с «Ливерпулем», ПСЖ и «Наполи». Один Марко Марин стоит столько же, сколько и весь состав ХИКа.

    В родных стенах сербы добыли комфортное преимущество, но и на выезде их вряд ли остановит команда такого калибра. Предлагаем поставить на победу «Црвены Звезды» за 1.87. 0

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    ХИК — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 31 июля 2019 года. Прогноз на ХИК — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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