«Тамбов» — «Спартак». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч 3-го тура РПЛ 27 июня 2019 года

В субботу, 27 июля, в рамках 3-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги, «Тамбов» примет московский «Спартак». Начало поединка — в 16:30 мск. Прогноз на «Тамбов» — «Спартак».

«Тамбов»

Для новичка Премьер-Лиги календарь старта чемпионата выдался крайне сложным.

Однако «Тамбов» сумел показать достойную игру с топовыми командами чемпионата России — «Зенитом» и «Локомотивом», лишь минимально уступив обоим оппонентам (1:2) в двух стартовых турах.

В этих двух встречах волки вполне могли зацепиться за очки, команда смотрелась очень боеспособной, но в каких-то моментах не хватило концентрации и опыта.

«Спартак»

После невзрачной домашней победы в первом туре над «ФК Сочи» (1:0), московская дружина пожаловала в гости к «Ростову», откуда смогла увезти лишь одно очко (2:2).

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» предстал в совершенно другом виде, более ярким и боевитым, однако тотальные ошибки в обороне не позволили вырвать победу подопечным Кононова.

Прогноз

Для «Спартака» ожидается второй гостевой поединок кряду. Первые два тура оставили больше вопросов, чем ответов по игре гостей поединка.

Красно-белых продолжает лихорадить, нет четко определенного состава, команда находится в стадии комплектации. «Тамбов» показал, что даже в статусе дебютанта Премьер-Лиги может на равных играть с чемпионом и вице-чемпионом прошлого сезона.

Игра, которую показала в этих матчах дружина Александра Григоряна, должна дать свои плоды в плане пополнение очкового запаса. Лихорадочный «Спартак» вполне подходит для того, чтобы набрать первые очки в сезоне.

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