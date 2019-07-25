«Торино» — «Дебрецен». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 25 июля 2019 года

Туринский клуб «Торино» примет венгерский «Дебрецен» в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020. Матч состоится в Алессандрии на арене «Джузеппе Мокагатта». Старт поединка в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Торино» — «Дебрецен».

«Торино»

До этого матча «Торино» провел 3 товарищеских поединка, поэтому для команды это будет первая серьезная проверка.

В последний раз «быки» выступали в Лиге Европы в сезоне 2014/2015. Тогда они сумели выйти из группы. Команда выиграла в у «Атлетика» из Бильбао и вышла в 1/8 финала, где уступила питерскому «Зениту».

Календарь и таблица Лиги Европы

В целом прошлый сезон клуб провел очень даже неплохо. «Бордовые» регулярно создавали проблемы командам из топ-5 Серии А. Да и вообще команда Вальтера Мадзарри изначально поставила себе цель выйти в еврокубки, поэтому сопернику легкой прогулки ждать не стоит.

Хозяева выиграли 3 товарищеских поединка из трех, однако стоит заметить, что все соперники были значительно слабее.

«Дебрецен»

В отличие от своего оппонента «Дебрецен» уже успел ощутить дух соревнований. Команда прошла клуб «Кукеси» в первом раунде, выиграв дома 3:0 и сыграв вничью 1:1 на выезде.

Помимо этого венгры провели 6 товарищеских матчей, из которых было выиграно только 3 — одна ничья и 2 поражения. На данный момент «красно-белые» имеют 3-матчевую безвыигрышную серию.

Если говорить об опыте участия в еврокубках, то здесь «Дебрецен» не является каким-то «ноунеймом». Клуб регулярно проходит в квалификационные раунды, однако ему редко удается пройти в финальную часть турнира. Всего лишь 2 раза за всю свою историю «Локи» проходили в групповой этап — один раз в ЛЕ и один раз в ЛЧ.

Важно отметить, что на выезде коллектив не выиграл 5 последних матчей.

Прогноз

«Торино» дают больше шансов — 1.19 и 17.5 дают букмекеры на победу одной и другой команды. 6.50 предлагают на ничью.

Несмотря на то, что «быки» еще не провели ни одного официального поединка после окончания прошлого сезона, они все равно остаются довольно опасным соперником. Мадзарри предоставил своим футболистам возможность плавно войти в новый сезон. Все основные футболисты здоровы. Особенно хорошую форму демонстрирует Белотти — капитан и лучший бомбардир коллектива.

У «Дебрецена» в последнее время есть явные проблемы. Последние результаты являются доказательством. Возможно, что клуб взял очень высокий темп в самом начале подготовки.

Мы считаем, что более свежий «Торино» должен выиграть домашнюю встречу, тем самым облегчив задачу на второй поединок. «Торино» победит и не пропустит — такой вариант мы предлагаем. Коэффициент составляет 1.79. 0