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    Даст ли «Арарат» бой на своей территории чемпиону Швеции?

    «Арарат-Армения» — АИК. Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Арарат-Армения» — АИК
    Стефан Исидзаки
    9 июля в первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Арарат-Армения» примет на своем поле чемпиона Швеции АИК. Начало игры — 17:00 по мск. Прогноз на «Арарат-Армения» — АИК.

    «Арарат-Армения»

    Самый известный из армянских футбольных клубов на постсоветском пространстве только второй раз в истории смог взять золотые медали армянского первенства.

    Последний раз ФК «Арарат-Армения» принимал участие в евротурнирах более десяти лет тому назад. В сезоне-2008/09 армяне играли в Кубке УЕФА.

    На том турнире «красно-черные» в двух встречах уступили швейцарской «Беллинцоне» (0:1 — дома и 1:3 — на выезде).

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    Всего за годы независимой Армении «Арарат» появлялся на евроарене всего лишь в пяти розыгрышах. В двух из них ереванский клуб смог пройти одного соперника.

    АИК

    После 9-летнего перерыва АИК смог выиграть чемпионат Швеции в 13-й раз в своей истории и возьмет свой четвертый старт в Лиге чемпионов.

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    До этого стокгольмский клуб принимал участие в пяти розыгрышах Лиги Европы кряду, где в трех случаях смог пройти два раунда, а в двух — один.

    В минувшем сезоне «Gnaget» на аналогичном этапе ЛЕ прошли ирландский «Шемрок Роверс» (1:0 и 1:1) только по итогам овертайма, но уже в следующем раунде были биты датским «Норшелланном» (два раза по 0:1).

    После 15 туров текущего чемпионата Швеции АИК с 28 очками разместился на второй позиции, отставая от первого «Мальме» на шесть баллов.

    Прогноз на «Арарат-Армения» — АИК

    АИК более опытен в ерокубках, но даже если и сможет победить, то сделает это, скорее всего, минимально. Предлагаем поставить на армян с форой. 0

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    «Арарат-Армения» — АИК. Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года. Прогноз на «Арарат-Армения» — АИК. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.44
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