В пятницу, 29 марта, в 39-м туре английского Чемпионшипа «Хаддерсфилд» в родных стенах сыграет против «Ковентри». Начало игры — в 18:00 по мск. «Хаддерсфилд» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хаддерсфилд»

Турнирное положение: «Хаддерсфилд» занимает 22-е место таблицы Чемпионшипа. В его активе 42 забитых мяча, в пассиве — 61 пропущенный гол.

Команда находится в зоне вылета в Лигу 1 и лишь по дополнительным показателям отстает от безопасной 21-й позиции.

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потеряли очки. В матче против «Ротерхэм Юнайтед» (0:0) они не смогли склонить чашу весов в свою пользу.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка, которые пришлись на Чемпионшип.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Радулович, Хили, Накайама, Руффелс, Тертон — травмированы. Томас, Харратт — дисквалифицированы.

Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках национального первенства) «Хаддерсфилд» одержал лишь одну победу при трех поражениях и двух ничьих.

С одной стороны такая форма не сулит «Терьерам» особых шансов на успех, особенно против рвущегося в плей-офф соперника, однако домашние трибуны могут им помочь как минимум не проиграть.

Михал Гелик — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с девятью голами в активе.

«Ковентри»

Турнирное положение: По итогам 37 матчей второго дивизиона «Ковентри» занимает восьмое место с 57 баллами и разницей мячей 59-43.

Команда на четыре очка отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу, которая начинается с шестой позиции.

Последние матчи: гости в прошлом туре на чужом поле одержали победу. Клуб одержал волевую победу над «Уотфордом» (2:1).

А в своей последней игре он сумел взять верх над представителем АПЛ «Вулверхэмптоном» (3:2) на выезде, что позволило ему выйти в полуфинал Кубка Англии.

Не сыграют: Аллен и Сакамото — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Ковентри» выиграл четыре раза при одном поражении.

При этом на сегодня у коллектива победная серия в три матча, которые пришлись на Чемпионшип и Кубок Англии, так что сейчас у него отличная форма.

Хаджи Райт — главная атакующая сила «Ковентри» с 13 голами в активе.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Хаддерсфилда» было забито меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Хаддерсфилда» забивали обе команды

в шести последних матчах «Ковентри» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.45, победа «Хаддерсфилда» — в 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов. В последнее время в их играх наблюдается высокая результативность.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов, но форма их соперника настолько хороша, что стоит ожидать весьма результативного поединка.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Ковентри» победит за 2.35